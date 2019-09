Comín no ve imprescindible que el TJUE resuelva para recibir las actas del PE

El exconsejero catalán huido en Bélgica Toni Comín consideró este martes que no es imprescindible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre su inmunidad como eurodiputados para que el Parlamento Europeo entregue sus actas a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y él mismo.

"Entendemos que el Parlamento Europeo puede resolver este tema directamente. No es imprescindible que esto sea resuelto por el tribunal de Luxemburgo porque el Parlamento, a través de la comisión de Asuntos Legales (...) puede reconocer que nuestra inmunidad empieza con la proclamación de resultados", dijo Comín en declaraciones a los medios en Bruselas.

El exconsejero se pronunció así tras participar en un acto ante la sede de la Eurocámara en capital belga en el que una treintena de personas reivindicó que se entreguen las actas de eurodiputados al expresidente autonómico Carles Puigdemont, huido en Bélgica, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, en prisión preventiva en España, y el propio Comín.

Los tres políticos independentistas fueron elegidos en los comicios europeos de mayo pero no han asumido sus escaños porque España no les reconoció como eurodiputados al no personarse en Madrid para recoger el acta.

Comín y Puigdemont recurrieron al TJUE al entender que habían sido agraviados por una institución europea, mientras que en el caso de Junqueras fue el Tribunal Supremo español el que pidió a la corte europea que se pronuncie sobre el alcance de su inmunidad parlamentaria.

Comín insistió en que, para resolver su situación, la comisión de Asuntos Legales de la Eurocámara solo tendría que ceñirse a la posición que ha mantenido tradicionalmente y que, dijo, consiste en que "el inicio de la inmunidad es con la proclamación de los resultados" electorales.

Para el exconsejero, el hecho de que no haya sido así hasta el momento se debe a que "hubo presiones por parte de la anterior presidencia" del Parlamento, ocupada por el eurodiputado del Partido Popular Europeo Antonio Tajani, sobre los servicios jurídicos de la cámara para cambiar esta doctrina, de modo que se considere que la inmunidad comienza con la constitución del Parlamento.

"Si el Parlamento es capaz de respetar su doctrina tradicional, caso resuelto y de manera muy pacífica", dijo Comín.

Tanto él como el exconsejero Lluis Puig, también huido en Bélgica, participaron en la concentración convocada esta mañana por la plataforma "Do Not Steal Our Votes" (No robéis nuestros votos), una iniciativa que busca reivindicar el derecho de los tres políticos a su escaño manifestándose cada semana ante el Parlamento.

"Es una iniciativa ciudadana que no defiende tanto nuestro derecho a ejercer como eurodiputados, como el derecho de dos millones de personas a estar representados", dijo Comín en referencia a quienes dieron su voto a los tres políticos y que, a su juicio, "están siendo objeto de discriminación" al no tener representantes en el hemiciclo.