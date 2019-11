Comín sostiene que la sentencia les "pone las cosas mejor" porque en Bélgica no existe la sedición

El exconseller de Salud Toni Comín, que vive en Bélgica, ha asegurado este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes independentistas en prisión les facilita la situación a los políticos que están en el extranjero, porque en Bélgica no existe la sedición: "A nosotros la sentencia nos pone las cosas mejor".

Así se ha expresado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, pero ha lamentado que la sentencia le pesa por sus compañeros políticos en prisión que intentaron "llevar la democracia al país", y ha añadido que los presos son víctimas injustas.

Comín, que está acusado por sedición y malversación, ha explicado que en Bélgica no existe el delito de sedición, y que está seguro de que al juez belga le parecerán "incomprensibles" los 13 años de prisión por ese delito.

"Todo lo que ha pasado desde la segunda euroorden nos ayuda. Como la sentencia de Schleswig-Holstein, el informe de Naciones Unidas, ser eurodiputados, y la propia sentencia", ha insistido.

Preguntado por el debate de TV3 del martes, ha considerado que existe un problema estructural: "Hay partidos en España que no han entendido que es la democracia. Y no lo han entendido en ningún sentido, no han entendido qué es un estado de derecho ni qué es una constitución democrática".