La Comisión del Estatuto del Diputado estudia mañana el suplicatorio de Laura Borrás, tras escuchar a la afectada

La Comisión del Estatuto de los Diputados se reúne este jueves para estudiar el suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigar a la portavoz de Junts, Laura Borràs, por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Si la comisión que preside la socialista Begoña Nasarre logra aprobar un dictamen, éste será elevado la semana que viene para su ratificación al Pleno del Congreso, el último con cáracter ordinario de este periodo de sesiones. Ambas votaciones tendrán carácter secreto, aunque se da por hecho el voto a favor de PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y Unidas Podemos. De su lado, los partidos nacionalistas, independentistas, Más País y Compromís están buscando una posición común para su pronunciamiento en el Pleno.

La propia Borràs compareció la semana pasada ante la Comisión del Estatuto del Diputado donde solicitó al resto de grupos que no apoyasen el suplicatorio porque considera que la causa abierta contra ella es "profundamente injusta" y responde a una "persecución política".

UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA

Borràs espera que haya unidad independentista, especialmente con ERC, su socio en el Gobierno catalán, y con la CUP. La formación antisistema no tendrá que pronunciarse hasta que el asunto llegue al Pleno porque no está en la Comisión del Estatuto y, de momento, ERC no ha desvelado qué hará este jueves en ese órgano, en el que también tendrán que retratarse el PNV y Bildu.

La portavoz de Junts sostiene que los delitos que se le imputan, que suman 15 años de cárcel, responden a una "causa construida" en su contra por una juez de instrucción "incompetente y manifiestamente negligente", en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía, y teme da por hecho que si el Supremo la lleva a juicio éste no será "justo". Así lo defendió ante la comisión de la semana pasada y también en las reuniones que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, ha mantenido con otros partidos minoritarios que no tiene presencia en ese órgano.

La diputada independentista ya intentó parar el procedimiento recurriendo ante la Mesa del Congreso al considerar que el Supremo no había respetado sus derechos, pero el órgano de gobierno de la Cámara rechazó su queja con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos optó por la abstención. No obstante, Unidas Podemos ha dejado claro que votará a favor de conceder autorización al Supremo para seguir adelante.

Unidas Podemos sí votó en contra en 2016 del suplicatorio de quien era portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, para ser investigado por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia. Entonces los morados coincidieron en el 'no' con ERC, el PDeCAT, PNV, Bildu y Compromís, que consideraron que se trataba de una causa política, pero el suplicatorio salió a adelante con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos.

EL ÚLTIMO SUPLICATORIO QUE SE DENEGÓ FUE HACE MÁS DE 30 AÑOS

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.