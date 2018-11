La Comisión de Justicia del Senado debatirá el 4 de diciembre la enmienda del PP sobre el CGPJ

En concreto, el PP plantea que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces. No cambia la situación de los otros ocho, que según la Constitución deben ser juristas de reconocido prestigio propuestos por los grupos parlamentarios.

La enmienda fue presentada por la noche, poco antes de que acabara el plazo para presentar modificaciones y vetos al proyecto de ley. En total, los grupos han registrado 114 enmiendas, casi todas sobre el asunto que centra la iniciativa salvo esta del PP y otras registradas también ayer mismo por Ciudadanos para cambiar igualmente la elección del CGPJ.

El debate está previsto para el próximo 4 de diciembre en la Comisión de Justicia del Senado. Está presidida casualmente por Manuel Altava, uno de los cuatro nombres de la propuesta pactada entre PP y PSOE para renovar a los vocales del Consejo que debe elegir el Senado.

Altava forma parte de la candidatura de los juristas de reconocido prestigio acordada en la Cámara Alta por los dos grandes partidos y de la que ayer el PP retiró su firma. La lista no ha sido sin embargo descartada porque mantiene de momento la firma del PSOE, el otro proponente, pero no saldrá adelante si no la apoya el Grupo Popular. La mayoría que se exige en el Pleno es de tres quintos y sólo el PP ya suma la mayoría absoluta.

VOCALES ELEGIDOS POR LOS JUECES

En su enmienda a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se está tramitando en el Senado, el PP propone que los 12 vocales del Consejo de procedencia judicial sean elegidos directamente "por todos los jueces y magistrados que se encuentren en servicio activo" en todo el territorio nacional.

Se acabaría así con el modelo actual que permite que las asociaciones y la carrera profesional avalen y propongan candidatos, que luego tienen que elegir el Congreso y el Senado. Los jueces y magistrados elegirán según propone el PP "mediante voto personal, igual, directo y secreto, admitiéndose el voto por correo".

Se mantiene el sistema para los otro ochos vocales porque su designación la fila la Constitución, no la ley orgánica. Se trata de los juristas de reconocido prestigio y con más de 15 años de experiencia en su profesión, que seguirán siendo elegidos a propuesta de la Cámaras y tras ser aprobados por mayoría de tres quintos, como hasta ahora.

Con su mayoría absoluta, el PP se asegura que el Senado apruebe la introducción de esta enmienda, pero luego tendrá de ser votada en el Pleno del Congreso, donde necesitará al menos la mayoría simple para salir adelante y llegar al Boletín Oficial del Estado (BOE).