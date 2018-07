La Comisión Organizadora del Congreso rechaza el debate entre candidatos propuesto por García-Margallo

En respuesta a la petición realizada por Luis Asua, representante de la candidatura de José Manuel García-Margallo, la Comisión Permanente del COC ha señalado que "no encuentra circunstancias nuevas que modifiquen" la decisión que sobre este asunto ya adoptó el pasado 22 de junio y que fue ratificada en la reunión del 29 de junio.

En estas reuniones, el COC consideró que no era "viable" un debate organizado por el partido entre los aspirantes que se han presentado su candidatura para competir por el liderazgo del PP, aunque dejó la puerta abierta a que pudiera celebrarse un 'cara a cara' entre los dos candidatos que pasaran la primera fase.

El candidato García-Margalló solicitó al COC la cesión de la sala de prensa de la sede central de Génova, en Madrid, para la celebración de un debate entre los candidatos a suceder a Mariano Rajoy al frente del partido. Otros dos candidatos, José Ramón García y Elio Cabenes, han aceptado participar si finalmente se desarrollaba.

Sobre este punto, la Permanente del COC argumenta su rechazo a esta iniciativa también en el hecho de que sólo tres candidatos han mostrado su predisposición a participar, frente a las candidaturas de María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado que no lo han hecho abiertamente.

La desestimación de la petición planteada por García-Margallo será trasladada a la Comisión Organizadora en su próxima reunión. En concreto, el equipo de la candidatura de García-Margallo pidió la sala de prensa u otra instalación de la sede central de los 'populares' para el día 4 de julio a las 20.00 horas. Es decir, un día antes de que los afiliados que se han inscrito elijan a los dos candidatos que pasarán al Congreso, en el que los compromisarios de la formación escogerán definitivamente al nuevo líder del partido.

"La solicitud de un debate de todos los candidatos ha sido una demanda no solo de esta candidatura y de otras, sino de una mayoría de militantes que lo reclaman insistentemente estos días en reuniones y visitas a sus sedes. No se puede hurtar a los afiliados de un debate entre los candidatos para que se puedan contrastar ideas y proyectos. Los afiliados no son espectadores de nuestro futuro, ¡son actores de él!", argumentó García-Margallo para defender esta iniciativa.