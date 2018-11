Comisión investigadora en Perú señaló presuntos delitos en Humala y Kuczynski

El informe final de la comisión legislativa que investigó el caso Lava Jato en Perú señaló presuntos delitos de corrupción en los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), según informó hoy su presidenta, Rosa Bartra, ante el pleno del Congreso.

La parlamentaria fujimorista sustentó hoy el informe final ante la expectativa sobre la responsabilidad de los exmandatarios y exfuncionarios implicados en el escándalo de corrupción de los sobornos entregados por la firma brasileña Odebrecht, entre otras, entre 2005 y 2014.

La investigación de la comisión multipartidaria se centró en 11 proyectos de infraestructura de los más de 40 en los que han participado empresas brasileñas en Perú.

En opinión de Bartra, hay elementos suficientes en las investigaciones para denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala por la presunta comisión del delito de negociación incompatible por haber aprobado, mediantes decretos, varios abonos de dinero a favor de Odebrecht.

El exmandatario es procesado actualmente por presunto lavado de activos, junto a su esposa Nadine Heredia, por supuestos pagos irregulares de Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y del gobierno venezolano en la campaña del 2006.

Humala autorizó tres pagos a Odebrecht por presuntas incidencias y atrasos en el desarrollo del proyecto de irrigación Olmos por 18 millones de dólares, 98 millones de dólares y 15 millones de dólares, de acuerdo al informe final.

"En menos de un año, desde que asumió funciones, Ollanta Humala reconoció esos pagos", indicó la legisladora.

Bartra afirmó también que hay indicios del delito de lavado de activos contra Kuczynski y su exsecretaria Gloria Kisic por la participación de sus empresas de asesoría en proyectos de infraestructura como Olmos, mientras fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

En el caso de Olmos, Bartra dijo que funcionarios públicos ocasionaron un perjuicio económico de 50 millones de dólares, del cual se favoreció Odebrecht, al hacerse una subasta de tierras de 11.500 hectáreas.

Kuczynski benefició presuntamente a su empresa de asesoría Westfield Capital con más de un millón de dólares, indicó el informe Lava Jato.

Igualmente, Bartra agregó que hubo una transferencia de 345.000 dólares de la empresa "off shore" Dorado Asset Management, de la cual es accionista el exmandatario y su exsecretaria, hacia Westfield Capital con la cual se configuraría el delito de lavado de activos de parte de Kuczynski.

El informe ha sido cuestionado por la oposición por no incluir a la lideresa opositora Keiko Fujimori, detenida por presuntos aportes irregulares de Odebrecht a su campaña electoral de 2011, pero Bartra respondió que no es parte de la investigación porque "no ha participado en ninguno de los proyectos investigados".

Respecto al expresidente Alan García (2006-2011), Bartra dijo que consideraron su participación en el Metro de Lima y su presunta responsabilidad en los sobornos recibidos por un exviceministro y exfuncionarios para adjudicar esa obra a Odebrecht, pero no le atribuye ningún delito.

En un informe en minoría, el legislador Humberto Morales dijo que García, exministros y exlegisladores de su partido habrían cometido infracciones constitucionales al crear un "marco de legalidad" irregular para facilitar el desarrollo de los proyectos Línea 1 del Metro de Lima, la carretera interocéanica y las obras de irrigación Olmos y Alto Piura.

Tras la exposición del informe final presentado por Bartra, éste será debatido y votado por el pleno, que decidirá si es enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y al Ministerio Público.