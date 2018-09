Comisión legislativa aprueba que Congreso de Perú vuelva a tener dos cámaras

La comisión de Constitución del Congreso de Perú aprobó hoy, por mayoría, el regreso a la bicameralidad del Poder Legislativo peruano, al establecer que estará integrado por las cámaras de Senadores y de Diputados.

La decisión fue tomada con 14 votos a favor y 4 abstenciones e implicó el primer paso para la aceptación de uno de los proyectos de ley presentados por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, para la reforma política y de la Judicatura en el país.

El Ejecutivo peruano presentó, al respecto, una cuestión de confianza que fue defendida este miércoles por el primer ministro, César Villanueva, ante el pleno, que finalmente dio su apoyo esas políticas de Estado.

Según un comunicado oficial, la decisión de la comisión modifica el artículo 90 de la Constitución y señala que "El Poder Legislativo reside en el Parlamento de la República, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados".

Durante la sesión, el especialista en temas electorales Fernando Tuesta propuso un texto de modificación constitucional que indica que la presidencia del Congreso será ejercida por el presidente de los senadores durante la primera legislatura, alternándose con el presidente de diputados en cada año del período parlamentario.

La propuesta también señaló que para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 35 años y gozar del derecho al sufragio, mientras que para ser elegido diputado se mantienen los mismos requisitos, pero la edad mínima baja a 25 años.

Tuesta, quien fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), remarcó que el proyecto modifica 47 artículos de la Constitución, por lo que sugirió que el primer tema de debate sea el artículo 90 referido a la forma de elección, el tipo de elección y el número de congresistas.

De ese artículo, y en vista de la complejidad de la norma y el debate generado, los miembros de la comisión decidieron votar primero por la aceptación del regreso a las dos cámaras, como una muestra de su voluntad de aprobar la propuesta del Ejecutivo.

Al otorgar el miércoles la cuestión de confianza, el Congreso declaró que apoya "los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, y el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad".

Agregó que estas políticas están sustentadas "en cuatro proyectos de ley de reforma constitucional, a fin de que se debatan y aprueben con carácter de urgente" para ser sometidos este año a referéndum, tal como han exigido Vizcarra y Villanueva.

El primer ministro había señalado, durante su exposición, que el Ejecutivo no aceptaría otra fórmula que no fuera la aceptación de los proyectos de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, el retorno a la bicameralidad en el Congreso, la no reelección de los legisladores y la financiación de los partidos políticos.

Esa exigencia dejaba abierta la puerta al uso de la facultad constitucional del Ejecutivo de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas si dos gabinetes no son ratificados por el Parlamento.

El Gobierno también señaló que los proyectos tienen que ser ratificados por la ciudadanía en un referéndum con "plazos definidos" para el 9 de diciembre, cuando se celebrará "la segunda fecha de las elecciones regionales".

Ante esto, las diferentes bancadas en el Congreso, incluido la fujimorista Fuerza Popular, que ha lanzado duras críticas contra las propuestas de reforma, se han comprometido a que estas estén aprobadas como máximo el próximo 4 de octubre para que el 9 de diciembre sean sometidas a referéndum.