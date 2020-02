El Comité Electoral del PP designa a Feijóo y Alonso como candidatos del partido a las elecciones gallegas y vascas

El Comité Electoral Nacional del PP ha designado este martes a los presidentes del partido en Galicia y País Vasco, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Alonso, respectivamente, candidatos del partido a las elecciones gallegas y vascas que se celebrarán el próximo 5 de abril.

Según ha informado el PP, el órgano electoral del PP ha aprobado estas dos candidaturas a propuesta del presidente nacional, Pablo Casado, quien además ha encargado al secretario general delpartido, Teodoro García Egea, buscar "fórmulas de colaboración con Ciudadanos en las próximas citas electorales".

El PP afrontará las elecciones autonómicas en País Vasco y Galicia con "un proyecto centrado en las verdaderas preocupaciones de los españoles, en la reactivación económica, la sostenibilidad del Estado del Bienestar y la unidad de España", según ha señalado en un comunicado.

DESPEJADAS LAS DUDAS SOBRE ALFONSO ALONSO

Con esta decisión del Comité Electoral Nacional, 'Génova' despeja las dudas sobre la candidatura de Alfonso Alonso. En las dos últimas semanas, había expresado su respaldo al líder de los 'populares' vascos pero había evitado confirmarle como cabeza de cartel alegando que los comicios no estaban convocados, que esa decisión correspondía al Comité Electoral y que había que ver si fraguaba la alianza con Ciudadanos.

Una vez que el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunció el adelanto electoral para el 5 de abril, la dirección nacional del PP comunicó oficialmente este lunes por la tarde a Alonso que sería el candidato y activó la maquinaria electoral con la convocatoria del Comité Electoral Nacional, órgano encargado de ratificar el nombramiento en virtud del artículo 53.1 de los Estatutos del PP.

El propio Alonso reconoció esta mañana que la candidatura a lehendakari por su partido la decide el Comité Electoral Nacional. "Por lo tanto, hasta que no se reúna y no proclame la candidatura, no soy candidato. Pero, creo que es lo que va a suceder. Tengo la confianza del presidente (Pablo Casado) y ese debate se ha zanjado", manifestó en una entrevista en Onda Cero.

EL PP CENTRA LAS NEGOCIACIONES EN EL PAÍS VASCO

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, capitaneará las negociaciones de su partido a nivel nacional para intentar llegar a un acuerdo con Cs en el País Vasco, dado que en el caso de Galicia el PP considera que la candidatura de Feijóo ya representa el espíritu de 'Galicia Suma'.

En este sentido, Feijóo --que ha hecho 'oficial' este martes ante los suyos que optará a un cuarto mandato-- ha rechazado esa coalición con Cs pero ha asegurado que las puertas del PP están abiertas tanto para votantes como para dirigentes de la formación naranja. A su entender, en Galicia la fórmula del PPdeG "está testada" y "lo que funciona, no se cambia".

Sin embargo, Ciudadanos ya ha señalado que su planteamiento es buscar una fórmula "constitucionalista" en "los tres territorios donde hay riesgo de que pueda gobernar el nacionalismo" en los próximos meses. Desde Cs afirman que por ahora el PP no les ha dicho que descarten una confluencia en Galicia.

CONTACTO ENTRE GARCÍA EGEA Y ESPEJO

Fuentes de la dirección nacional del PP han indicado que los contactos con Cs son "permanentes" porque mantienen una relación "muy fluida", sobre todo desde que gobiernan juntos en varias autonomías. Eso sí, 'Génova' no quiere estar radiando cada contacto y solo quiere informar cuando realmente haya novedades.

En esta línea, fuentes de la cúpula del PP han indicado que en esta negociación con Cs quieren seguir el modelo andaluz, "dejando al lado las estridencias y el ruido" y centrándose en trabajar para llegar a un acuerdo. Según señalan, ese método de trabajo funcionó en Andalucía y ahora debe poner en práctica uno similar.

Por lo pronto, esta misma tarde García Egea ha mantenido un encuentro con José María Espejo, secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, en la que el que han avanzando en la necesidad de que el centro-derecha "vaya unido a las elecciones, como siempre ha defendido Casado, en el País Vasco y Cataluña".

Según el PP, ambos han coincidido en la necesidad de establecer mecanismos para que el centro-derecha "vaya unido en estos territorios" y la izquierda, los radicales y los independentistas "no aprovechen la fragmentación de voto". "Ha sido una reunión cordial y productiva en el marco de nuestra buena relación", han añadido las mismas fuentes.