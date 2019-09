Compromís, sobre la oferta de Cs: "Rivera está desesperado con las encuestas"

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha afirmado este lunes que la oferta del líder de Cs, Albert Rivera, de proponer al PP una abstención conjunta para que Pedro Sánchez sea investido responde a que el partido naranja "está desesperado con las encuestas" por si hay nuevas elecciones.

Baldoví se ha pronunciado sobre la propuesta de Rivera en rueda de prensa en el Congreso después de reunirse con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas sobre la investidura.

"Me parece que ahora está buscando el relato todo el mundo. Es una propuesta que no tiene visos de prosperar y Rivera está como un poco desesperado viendo el cariz que van tomando las encuestas. No tiene visos de poder llegar más allá de las dos de la tarde", ha opinado Baldoví.

A su juicio, Cs es un partido que "va a la baja" en los sondeos en caso de que haya nuevas elecciones el 10 de noviembre.