Compromís y Más País obtienen el visto bueno del PSOE a su intento de dividir el Grupo Mixto del Congreso

El PSOE, que con Unidas Podemos suma mayoría en la Mesa del Congreso, ha dado su visto bueno a Compromís y Más País para dividir el Grupo Mixto del Congreso, que actualmente cuenta con 21 diputados de once partidos distintos. La fórmula elegida es sumar 16 diputados para evitar que se miren los porcentajes de voto, pero el problema es decidir quién se quedará en el nuevo grupo y quién en el Mixto. El plazo para registrarse acaba el viernes.

El Reglamento establece que todos los partidos que tengan 15 o más escaños podrán constituir grupo parlamentario, requisito que cumplieron PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos y sus confluencias. Hay una segunda vía: tener un mínimo de cinco diputados y además más el 5% de los votos en todo el país, caso de Ciudadanos, o bien el 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre, como tienen PNV, ERC y Bildu, los ochos grupos ya constituidos en esta XIV Legislatura.

Y quien no tenga grupo propio, se queda en el Grupo Mixto, que con 21 diputados de once partidos distintos se presentaba ingobernable, por lo que desde el primer día empezaron las maniobras para dividirlo.

Por eso Unión del Pueblo Navarro (UPN) el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Coalición Canaria (CC) y Teruel Existe se aliaron para constituir el grupo de España Plural alegando que suman cinco escaños y que todos ellos superan el 15% en sus respectivas circunscripciones. Pero la Mesa del Congreso, siguiendo el criterio de los letrados, lo rechazó porque el Reglamento impide que diputados de la misma formación constituyan grupos distintos, y UPN se presentó con PP y Cs en Navarra Suma, mientras que CC iba aliado con Nueva Canarias.

Por su parte, Junts se alió con Más País, Compromís y BNG para formar un llamado Grupo Parlamentario Múltiple argumentando que, entre todos, superan el mínimo de cinco diputados y el umbral del 5% nacional. Pero los letrados tampoco lo aceptaron porque las cifras de la Junta Electoral Central les dejan al filo del 4,9%.

APROVECHAR EL PLAZO EXTRA

La Mesa abrió un plazo extra de una semana, que caduca este viernes, para que se encontrara una alternativa válida, y Compromís hizo un llamamiento para unir fuerzas en torno a un grupo parlamentario Múltiple que supere holgadamente el 5% nacional.

Su idea es constituir ese nuevo grupo parlamentario con todos los Mixtos que no puedan ser cuestionados por los letrados, lo que excluye a UPN (Navarra Suma) y a Foro Asturias (socio del PP), y descartando también a los antisistema de la CUP, que según ha indicado Joan Baldoví "no quieren firmar ningún acuerdo con nadie".

El plan se ha expuesto este martes al PSOE, aprovechando la reunión de Adriana Lastra con los representantes de Más País, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldoví, quien se muestra "optimista". "Hemos coincidido con el PSOE en que ese grupo no tiene discusión y puede salir", ha subrayado el diputado valenciano.

Inicialmente, ese nuevo grupo múltiple de 15 diputados nacería con los siete de Junts (el octavo, Jaume Alonso Cuevillas, no pudo tomar posesión en la sesión constitutiva y tendrá que esperar a un próximo Pleno), los tres de Más País y Compromís, los dos de la coalición CC-NC, y los representantes de BNG, PRC y Teruel Existe.

Y en el Mixto se quedarían sólo cinco: los dos de la CUP, los dos de UPN y el de Foro Asturias. Pero, a partir de ahí, habría intercambios y movimientos para equilibrar ambas formaciones parlamentarias, y ahí empiezan los problemas.

Junts no se podría quedar solo en el Grupo Múltiple, ya que se exige la permanencia de al menos la mitad de quienes lo constituyeron y de momento sólo tiene siete diputados. Y nadie quiere quedarse con ellos porque padecería un desequilibrio interno en cuanto a reparto de tiempos de intervención.

Otro opción es que sean los de Junts quien se vayan al Grupo Mixto dejando a ocho diputados en el Múltiple, lo que asegura la supervivencia, y con opción a subir a diez si después reciben a UPN y Foro Asturias.

TIENE QUE SALIR, SÍ O SÍ

Baldoví ha reconocido que esa discusión sobre quién se queda y quién se va se mantendrá "hasta el momento justo de presentar el grupo", pero ha insistido en que la fractura del Mixto se debe producir "sí o sí". "Hay buena disposición --ha afirmado--. Estoy hablando con todos los grupos y soy moderadamente optimista".

El diputado de Compromís ha recordado que la puerta para formar grupos parlamentarios se cierra este viernes y que ya no habrá más oportunidades. "Estoy tiene que salir, no hay otra, porque si no haremos una torre de babel con el grupo Mixto --ha afirmado--. No nos podemos arriesgar a que no vaya a salir. Los trenes pasan por delante y siempre no es pascua".

Su socio de coalición, Íñigo Errejón ha agradecido que la Mesa del Congreso les haya dado "una segunda oportunidad", lo que interpreta como "un gesto de generosidad y de sensatez". "Creo que hay un consenso con respecto a que hay que buscar consenso", ha comentado.