Compromís espera que Sánchez no defraude y avisa a Rajoy que aún puede dimitir: "La fiesta terminó"

El portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado, "por higiene democrática", su respaldo a la moción de censura encabezada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha advertido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que aún está "a tiempo de dimitir" porque su fiesta "terminó".

Durante su intervención en el Congreso, Baldoví ha lamentado que Rajoy no haya acudido a la sesión vespertina del debate --"hubiera sido una manera digna de terminar", ha comentado-- porque le hubiera gustado despedirse de él. Pero ha supuesto que estará seguramente "recogiendo papeles" o "preparando la mudanza" de La Moncloa.

Aunque Rajoy no quiera "levantarse del sillón", el diputado valenciano ha insistiendo en que su función ha terminado. Lo hizo, ha puntualizado, la semana pasada, cuando la Audiencia Nacional señaló al PP como "una organización delictiva del grupo Correa" y aseguró que el presidente "mintió" en sede judicial.

Y QUE AHORA RECUPERE SU OFICINA DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD

"Un presidente que miente a la Justicia, ¿puede ser presidente del país?", ha planteado Baldoví, para quien Rajoy debería haber dimitido y, de hecho, ha puntualizado que "aún está a tiempo" de hacerlo. "Pero a Rajoy le gustan poco los verbos de acción", ha lamentado a renglón seguido.

"La fiesta terminó", ha enfatizado el portavoz de Compromís parafraseando una canción de Paloma San Basilio, antes de añadir que el PP debería "pedir perdón" por su corrupción y el presidente irse a tierras valencianas a "recuperar su oficina del registro de la propiedad".

Durante su alocución, Baldoví también se ha dirigido a los diputados naranjas para pedirles que "dejen de una puñetera vez la calculadora" y de "mirar sondeos" y piensen en "lo que conviene a los españoles". "Hoy, o estamos con la decencia o estamos con la corrupción", ha indicado.

En su réplica, el líder socialista ha agradecido el respaldo a Baldoví, con quien ha dicho que comparte su deseo de que mañana sea "el último día de Rajoy como presidente" porque al fin y al cabo él es el "proponente" de la moción de censura que hoy discute el Congreso. Ha insistido, como hiciera en la sesión matutina, que el presidente debería haber dimitido ya. "No sé cuántas veces se lo he pedido esta mañana, y tenía la oportunidad y no lo ha hecho", ha comentado.

QUIERE SEGUIR EL "EJEMPLO" DEL GOBIERNO VALENCIANO

Dicho esto, se ha comprometido a seguir el "ejemplo" del Gobierno valenciano, donde el PSOE gobierna con Compromís, para, entre otras cuestiones, acabar con el decreto que aprobó el PP en su primera legislatura y por el que quebraba la universalidad de la sanidad pública, uno de los temas que preocupan y ocupan al Ejecutivo que encabeza Ximo Puig, como también la reversión a lo público de los hospitales que iban a ser privatizados.

"En todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la necesidad de dotar de mayor financiación a una comunidad infrafinanciada va a contar con nuestra simpatía, e intentaremos sentar las bases para un acuerdo", ha garantizado.

En su turno, el representante de Compromís ha celebrado que Sánchez quiera inspirarse en el Govern del Botànic y le ha recordado el Acuerdo de Prado que su formación impulsó en la pasada legislatura para tratar de evitar que Rajoy repitiera en La Moncloa.

Pero, ha proseguido, a Compromís no le gusta mirar al pasado, sino al presente y al futuro, y por eso se ha reafirmado en el voto afirmativo de Compromís a la candidatura de Sánchez recordándole, eso sí, que como no tiene mayoría, "tendrá que negociar", entre otras cosas el sistema de financiación, que es "inaplazable".

"QUEREMOS COMPROMISOS Y VOLUNTAD"

"Nos gusta su simpatía y empatía, pero queremos compromisos y voluntad", ha indicado Baldoví, antes de subrayar al máximo responsable de los socialistas que no les "defraude". "No nos defraude y no defraude a quienes pusieron su esperanza en que fuéramos capaces de construir un Gobierno limpio, honesto y honrado, que trabaje para las personas y por la convivencia de los pueblos --ha destacado--. Es posible si mañana hacemos que Rajoy y el PP sean historia".

"Trataré de estar a la altura", ha respondido Sánchez, quien ha vuelto a reivindicar el Gobierno valenciano, donde se ha demostrado, ha dicho, que "se puede gobernar de otra manera", y se ha comprometido a intentar "sentar las bases" para actualizar "cuanto antes" el sistema de financiación autonómica.