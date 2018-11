Compromís considera que la tensión verbal en el Congreso se ha incrementado desde que el PP perdió el poder

En los pasillos de la Cámara Baja, ha respondido así al ser preguntado por el mensaje que hizo público este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsabilizando al PP y Esquerra Republicana (ERC) de la crispación política.

Baldoví ha señalado que "las formas estéticas" de uno y otro "quizá no sean las mismas" pero ha lamentado "la violencia verbal" que se vive en el Parlamento tanto por parte de la derecha como por parte de "algunos miembros de la izquierda", algo que no pasaba "desde hacía tiempo".

Por ello, el diputado valenciano ha aconsejado "rebajar mucho el tono" porque lo que está ocurriendo en el Congreso "no conduce a nada nuevo, alimenta la antipolítica y hace daño a los políticos". "Si no nos comprometemos todos a rebajar un poco la tensión de la Cámara, probablemente la tensión en la Cámara irá 'in crescendo'", ha avisado.