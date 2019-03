Compromís contribuirá "de forma decisiva" a un gobierno progresista en España

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha manifestado este miércoles que los resultados de su coalición tanto en las elecciones generales como en las autonómicas del próximo 28 de abril, contribuirán "de forma decisiva" a que haya "gobiernos progresistas" en España y en la Comunidad Valenciana.

En una rueda de prensa, Baldoví, cabeza de lista al Congreso por Valencia, ha afirmado que Compromís tiene "un cartel buenísimo de cara a las generales" con el que formará "mayorías de progreso" y priorizará la reforma de la financiación autonómica como "primera pata" para un posible acuerdo.

Ha asegurado que con Compromís, el presidente del PP, Pablo Casado, y el de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, "no tendrán ninguna oportunidad", puesto que "no tienen problemas para pactar" con una ultraderecha "rancia y antigua" que pensaba "que había desaparecido".

Asimismo, el portavoz de la coalición ha criticado que el voto en contra de PP y Cs "ha favorecido unos presupuestos prorrogados que dejan a los valencianos a la cola".

"Más allá de hablar de otros problemas y de ver quién es más español y quién habla más de Cataluña -ha continuado-, hemos de asentar el debate en aquello que es importante: en los problemas de los valencianos, que pasan por la financiación y por la infrainversión y que afectan al día a día de las personas".

Baldoví ha destacado que los dos últimos ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro y María Jesús Montero, así como el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, "han constatado la infrafinanciación" valenciana.

Por ello, "no entendería un nuevo gobierno progresista que no tuviera como uno de sus fines conseguir una financiación justa. Estamos hablando de cumplir la Constitución", que dice que las comunidades autónomas "deben tener suficiencia financiera", ha agregado.

Sobre la influencia del adelanto de las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana con respecto a las elecciones generales, Baldoví ha expresado que los ha "enchufado de una manera absolutamente entusiasta".

Además, preguntado por la posibilidad de que Compromís conforme un grupo parlamentario en el Congreso como candidatura en solitario, Baldoví ha aseverado que si "no lo creyera, no lo habría dicho", y ha añadido que aunque "no es fácil", sí que está "al alcance".

"El Compromís de hoy no es el Compromís de hace tres años -cuando firmó un acuerdo electoral con Podemos- y si algo ha conseguido es crear un espacio propio para hablar de los problemas de los valencianos y votar siempre en clave valenciana, pase lo que pase", ha proclamado el portavoz de la coalición.