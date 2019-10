Compromís dice que el delito de sedición "no cabe en un país democrático" y PSPV que está "muy bien" en el Código Penal

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha defendido este miércoles que el delito de sedición, tal y como está tipificado, "no cabe en un país democrático avanzado" ya que podría aplicarse en casos de impedimentos de desahucios, por ejemplo, por lo que defiende su eliminación, mientras su homólogo socialista, Manolo Mata, ha asegurado que "está muy bien" en el Código Penal y "no se trata de que desaparezcan delitos".

Así se han pronunciado ambos en declaraciones a los medios en los pasillos del parlamento valenciano, después de que la vicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, haya defendido precisamente eliminar ese delito del Código Penal.

Ferri ha explicado que este delito, conforme está tipificado e interpretado en la reciente sentencia del TS a los líderes del 'Procés', podría aplicarse a las personas que se pusieron delante del Forn de Barraca para impedir su derribo o quienes se interponen para que no se produzca un desahucio: "Creemos que se está vulnerando el derecho de libre expresión, de manifestación y de concentración pública".

"No cabe en un país democrático avanzado, sino más en un país democrático autoritario, que parece que es lo que algunos querrían. Es algo que venimos arrastrando de códigos penales antiguos que debería ser eliminado, para eso ya está el de rebelión, que sería asimilable al que tienen en otros países de la UE", ha incidido el portavoz de Compromís y miembro del Bloc.

Además, ha destacado que les sorprende ser "los únicos" que están "poniendo sobre la mesa soluciones a un problema muy grave" como el de Cataluña mientras otros "solo están echando gasolina por puro electoralismo".

Preguntado sobre si él defiende la libertad de los políticos del 'procés' condenados, después de que el Bloc defendiera este fin de semana la amnistía en una resolución, ha indicado que esto es algo que "no lo pide ni Junqueras" y solo ha querido apuntar que defienden "posibles soluciones a un conflicto" para comenzar un diálogo "honesto, de recomposición y con concordia" entre el Estado y Cataluña. "¿Que es la libertad? Pues la libertad ¿Que es no sé qué? Pues es no sé qué. Estamos planteando soluciones", ha incidido.

Respecto al cuestionamiento de esa resolución del Bloc, ha indicado que tanto Compromís como el propio Bloc son organizaciones donde "no se corta la voz a nadie" y todo el mundo puede expresar su opinión. Todas las opiniones son "respetables", ha dicho, y "todas forman parte de una aportación en positivo y sincera para solucionar el conflicto".

El socialista Manolo Mata ha indicado, por su parte, que el delito de sedición está "muy bien en el Código Penal", España lleva 150 años con la descripción de ese delito y "no se trata de que desaparezcan determinados delitos, son conductas tipificadas".

Además, ha agradecido a la Abogacía del Estado que calificara en el caso del 'Procés' por ese delito de sedición porque si no "les hubieran absuelto". "El Estado funcionó muy bien", ha incidido.

Sobre la resolución del Bloc y si puede afectar a las relaciones en el Botànic, ha indicado que no y ha señalado que se trata de una de las cinco organizaciones que forman Compromís, con la que "parece que las otras cuatro no están de acuerdo". "Manifiesta una determinada posición política, yo la respeto, no la comparto, pero me parece muy bien. Luego quienes juzgan son los electores", ha concluido.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha señalado sobre esta cuestión que ellos son partidarios de poder estudiar propuestas y entre ellas está la reforma del Código Penal, pero ha incidido en que se equivocan si piensan que el tema de Cataluña es judicial, porque lo que hay que hacer es "política" y retomar el diálogo.

PP: OLTRA "SE HA QUITADO LA CARETA"

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha asegurado que Oltra "ya se ha quitado la careta" y ahora "pretende blanquear a los secesionistas y a los que han subvertido el orden constitucional". A su juicio, es "un fraude de ley" porque "plantea modificar una ley para poder enmendar una sentencia y eso es muy grave, es propio de los sistemas dictatoriales, se nota que es comunista, comunista y comunista".

"Pretende modificar el Código Penal para enmendar lo que ha dicho un tribunal y ha dicho que estos delincuentes ya están condenados por sedición y malversación", ha insistido Bonig.

Para la dirigente 'popular' el responsable de todo esto es el 'president' Ximo Puig porque lo es gracias a los votos de Unides Podem y Compromís, "los que quieren seguir el mismo proceso de catalanización en la sociedad valenciana, esto es un ejemplo". "Si hoy mismo no sale Puig a desmentir y romper con Compromís y enmendar a Oltra significa que está con Bloc-Compromís y con ese proceso de catalanización", ha advertido.

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha asegurado que no le sorprende la propuesta de eliminar la sedición, que demuestra que Compromís "se pone una vez más del lado de los golpistas ladrones presos". Según ha dicho, él espera que cumplan "hasta el último día" de condena, aunque cree que lo más probable es que se acabe pidiendo el indulto o que "ni siquiera necesiten pedirlo" porque salgan "dentro de nada" o "sigan disfrutando de una vida privilegiada" en prisión.

El síndic adjunto de Vox, José María Llanos, ha acusado a Compromís de "seguir apostando por la violencia apoyando a los grupos violentos, al golpismo y el terrorismo callejero". Además, ha apuntado que a Oltra "parece que le gusta mucho hacer leyes" pero le ha recomendado que si quiere eliminar delitos "busque expertos". Además, ha indicado que la sedición "existe en todas las sociedades democráticas y cambiarlo sería hacer un CP a la carta" y llevaría "al absurdo".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Además, los grupos también se han pronunciado sobre la propuesta de declaración institucional planteada por el PP en apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad tras los acontecimientos ocurridos en Cataluña, que Compromís y Unides Podem no han firmado al considerar que detrás está el "electoralismo". El PSPV, por su parte, ha remitido al PP como contrapropuesta el texto que se consensuó este martes en el Congreso, aunque finalmente no salió adelante.

Precisamente sobre la actuación de la policía en Cataluña el PP ha defendido que fue "adecuada, proporcional, modélica y ejemplar" y si alguien se ha sentido atropellado en sus derechos puede acudir a la vía judicial.

Compromís cree que todo el mundo comete "errores" en el ejercicio de sus funciones ha habido "abusos en el pasado y ahora, según denuncia Amnistía Internacional", por lo que apoyan a quienes ejercen correctamente su trabajo pero condenan a quienes usan "excesiva violencia".