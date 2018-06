Compromís dice que se demuestra que el PPCV es "corrupto" y hay que "mantenerlo lejos de la caja"

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha asegurado que la sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel no les ha sorprendido, aunque se "alegran" de la condena, que demuestra que el PPCV "ya no es presuntamente corrupto, es un partido corrupto" y lo que hay que hacer es "mantenerlo fuera o lejos de la caja todo el tiempo que podamos" porque "cuando tienen posibilidad de acceder a la caja echan mano de ella para su propio beneficio, no de los valencianos".