Compromís, indignado con Montero, revisará hoy su relación con el Gobierno

Las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que ha pedido que al hablar del reparto de fondos a las autonomías no se "inventen problemas que no existen", han generado la reacción airada de miembros de Compromís, que esta tarde se reunirá para decidir si cambia su relación con el Gobierno.

Después de que el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, haya preguntado si se van a repartir de forma equitativa los fondos a las autonomías para luchar contra el coronavirus, la ministra ha dicho: "No enredemos, no inventemos problemas que no existen, simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos".

"¿Perdone? ¿Problemas que no existen?", le ha replicado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha recordado en su cuenta de Twitter que en la Comunitat Valenciana hay cinco millones de valencianos "IN-FRA-FI-NAN-CIA-DOS", lo que va en detrimento de los servicios públicos que se ofrecen.

"Y claro que tenemos un problema: con el centralismo que emana el Gobierno de España cada vez que no ve más allá de su ombligo", ha aseverado el alcalde.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha recordado que el reparto de la financiación autonómica "está caducado hace seis años, es injusto y nos maltrata a la Comunitat Valenciana", y ha añadido: "Lo reconoció Montoro... y también Montero".

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha lamentado que Montero responda "igual que si fuera Montoro", sin que haya diferencia, y tras afirmar que "no hay lealtad" se ha preguntado si los valencianos seguirán "sufriendo la discriminación, en inversiones, financiación y ahora con el fondo" contra la COVID-19.

"Lealtad no es sumisión", ha destacado Morera, para quien la respuesta de la ministra "no es digna" y ha opinado que volverán a "perjudicar y maltratar, una vez más", a los valencianos, por lo que es "imprescindible" una respuesta "unitaria".

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha calificado de "increíble" e "indignante" que la ministra acuse a Baldoví de inventar problemas cuando reclama que los valencianos tengan la misma financiación que el resto de ciudadanos, y ha afirmado: "Solo queremos que nos dejen de tratar como ciudadanos de segunda".

Los valencianos "necesitamos RESPETO", ha escrito Ferri, quien ha aplaudido que, ante la "indignante" respuesta de la ministra, Compromís se reúna esta tarde para decidir su "nueva relación" con el Gobierno, porque "han insultado a los valencianos".

El senador Carles Mulet ha criticado que les quieren "callados y sumisos" y ha afirmado que "ellos son el problema". "Este Gobierno no merece nuestro apoyo si no nos respeta", ha añadido, y ha pedido que se haga un reflexión al respecto.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha alertado de que la respuesta de la ministra no es "la propia de un 'gobierno amigo' del Botànic", sino "la de siempre de Madrid, sea Montoro o Montero. Es el NO a los valencianos y valencianas. No lo podemos tolerar", ha agregado.

Y en el Congreso, tras el cara a cara con Montero en la sesión de control al Gobierno, Baldoví ha tachado la actitud de la ministra de "descortés y desleal".

Según sus palabras, la también portavoz del Gobierno ha acusado a la formación valenciana de "inventarse problemas".

Lo que ha reprochado Montero horas antes, en el pleno del Congreso, es que Compromís busque cambiar las reglas de los fondos de financiación a conveniencia.

El diputado ha explicado "razonables" han sido la creación de un fondo de nivelación que permita a las comunidades por debajo de la media en recursos igualarse a las demás, algo que, según sus palabras, le sucede a Andalucía, Región de Murcia y a la propia Comunitat Valenciana.

Y ha pedido que en el reparto del nuevo fondo de 16.000 millones que el Gobierno se aplique el criterio de la "población real".