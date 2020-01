Compromís promete ser leal a Sánchez y contribuir a la gobernabilidad

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, se ha comprometido a ser un "socio leal" con el Gobierno de Pedro Sánchez y a contribuir a la gobernabilidad del país después de firmar el acuerdo con el PSOE por el que votará a favor de la investidura.

Por primera vez, se ha congratulado Baldoví en una rueda de prensa en el Congreso, los 175.000 votos obtenidos por Compromís van a servir para dar estabilidad y para que también, por primera vez, ha dicho, "se incorpore a la legislatura una agenda valenciana y social para todos".

El acuerdo, de 9 puntos, incluye una propuesta más concreta de financiación autonómica, que da un plazo de ocho meses para desarrollarla y prevé, mientras tanto, que los Presupuestos garanticen la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado.

También asume el compromiso del Ejecutivo de cumplir de manera progresiva con la financiación del 50 % que debe aportar el Estado a las comunidades autónomas para la financiación de la ley de dependencia, lo que permitirá -ha explicado- "atender a mucha más gente y liberar recursos para atender otras prioridades".

El documento, ha insistido Baldoví, recoge otras "reivindicaciones históricas y básicas" para la Comunidad Valenciana, entre ellas la agricultura local, el impulso de una serie de infraestructuras hídricas y la remodelación de los enlaces entre la AP7 y otras vías.

Del acuerdo firmado entre el PSOE y ERC para asegurar la abstención de los 13 diputados republicanos, el diputado de Compromís ha elogiado lo "valientes" que han sido al llegar a un pacto que cree que demandaba la sociedad.

"Con tribunales y sin dialogo los problemas no solo no se arreglan sino que se agravan", ha asegurado Baldoví, que no ve ningún problema en la imprecisión del documento que han firmado porque eso "es lo que a veces permite llegar a acuerdos".

Además, entiende que todo lo acordado estará dentro de los márgenes de la legalidad y ha insistido en que "el mundo ni empieza ni termina con Cataluña" y, por tanto, hay que empezar a andar y a afrontar otros cuestiones.

"Nos parece que algunos son como el perro del hortelano, me refiero a la derecha, ni comen ni dejan comer y no dejan que los demás lleguen a un acuerdo", ha lamentado.