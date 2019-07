Compromís reprocha al PSOE su inactividad y a Podemos convocar la consulta

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este miércoles que ve ahora más difícil que salga adelante la próxima semana la investidura del socialista Pedro Sánchez, a quien acusa de inactividad, pero ha reprochado también a Podemos convocar una consulta en plena negociación.

"No me voy a morder la lengua", ha dicho Joan Baldoví en rueda de prensa en el Congreso cuando le han preguntado en quién recaería la responsabilidad si fracasa la investidura, que en primer lugar a su juicio sería del candidato Pedro Sánchez por no moverse para recabar los apoyos necesarios.

"Me ha recordado al tancredismo del señor Rajoy", ha dicho el diputado Joan Baldoví.

Pero con respecto a Podemos, ha apuntado que, "en plena negociación, hacer una consulta probablemente no crea el clima más propicio para poder negociar" y por ello ha dicho que en este caso "las culpas también podrían repartirse" con este partido, "si no al 50 por ciento, sí en alguna medida".

Joan Baldoví ha llamado a estos dos partidos a entenderse y evitar una repetición electoral porque en su opinión no se puede poner sobre los ciudadanos "una responsabilidad que es absolutamente" de los políticos.

Además, ha reprochado al PSOE que haya tenido una actitud "un tanto perezosa a la hora de avanzar en las conversaciones". "Ha habido muy poco vigor", ha dicho el diputado valenciano, que cree que en el 2016 hubo tres o cuatro veces más reuniones con el PSOE que en esta ocasión.