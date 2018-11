En Comú, En Marea y Compromís exigen la dimisión de Cosidó

Las confluencias gallega y catalana de Podemos (En Comù y En Marea) han coincidido hoy con Compromìs al exigir la dimisión del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a quien acusan de dañar la imagen de la política y la justicia al vanagloriarse de controlar los órganos judiciales.

En este sentido se han pronunciado en el Congreso los portavoces de En Comù, Lucía Martín; En Marea, Antón Gómez-Reino; y Compromìs, Joan Baldoví, después de la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Todos ellos han criticado las palabras de Cosidó, que en un chat interno de los senadores del PP defendió el pacto con el PSOE y la elección de Marchena como presidente del CGPJ y del Supremo, "controlando la sala segunda desde detrás".

Un mensaje "vergonzoso" para Lucía Martín, que considera que el PP, al "vanagloriarse" de controlar la Justicia, provoca un "nuevo descrédito", y debería dimitir inmediatamente o ser cesado por el líder de los populares, Pablo Casado.

Asimismo, Martín ha justificado la participación de Unidos Podemos en las negociaciones para la renovación del órgano de gobierno de los jueces al explicar que, aunque no comparten el actual sistema, "las normas son las que son y no se ha conseguido hasta el momento cambiarlas", por lo que deben "participar en ese trabajo" pese a que no sea lo que más les guste.

En la misma línea, Gómez Reino ha afirmado que si su fuerza política "operara en la misma clave" que PP y PSOE le correspondería "bajo esa lógica un número de vocales", pero ha insistido en que se debe dar un "paso adelante" para lograr un órgano "con absoluta independencia.

El diputado de En Marea ha pedido la "inmediata" dimisión del portavoz popular en el Senado porque mantenerlo "no se lo puede permitir ni un partido con tantísimos casos de corrupción como es el PP".

Para Gómez-Reino, las declaraciones del juez Marchena "ponen de relieve el más que férreo control que tiene PP y PSOE sobre el máximo órgano del Poder Judicial" y ha reclamado que se construya "una forma de elección del CGPJ que sea bajo control democrático".

"Lo que mal empieza, mal acaba", ha añadido Baldoví sobre la renuncia de "un presidente anunciado" en un proceso que, en su opinión, ha sido un "verdadero esperpento".

A su juicio, que siga "un día más como portavoz del PP en el Senado daña la imagen de la política y de la justicia".