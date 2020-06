En Comú avisa al PSOE de que sus votantes no entenderán que hayan rechazado investigar al Rey emérito en el Congreso

En la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso antes de la Junta de Portavoces, Pisarello ha lamentado que es un "error" y un "disparate" que la Mesa haya vuelto a rechazar, con el apoyo del PSOE, que se investigue esta cuestión, y más con el argumento de que el Rey emérito goza de "inviolabilidad permanente", tal y como se desprende del informe elaborado por los letrados de la Cámara.

"Defender como se ha defendido hoy la inviolabilidad permanente de un jefe de Estado no solo es un disparate político sino que equivale a propugnar la impunidad permanente. Eso no puede ser. Estamos hablando de delitos económicos de enorme gravedad atribuidos a una de las más altas instituciones del Estado", ha sentenciado.

En este sentido, ha recalcado que la decisión de no investigar "es un error y una suerte de condena de antemano de la propia monarquía porque la sospecha va a crecer y no se va a detener en el Rey emérito".

Por todo ello, ha señalado que "nadie con un mínimo de imparcialidad puede decir que esto no afecta al interés público" y que no es necesario que el poder legislativo lo investigue, como ya se ha hecho con otras cuestiones que se han llevado a comisiones de investigación como el caso Gürtel, Bankia o la presunta financiación irregular de los partidos.

"Creo que habrá mucha gente, muchos militantes y votantes del PSOE, republicanos y no republicanos, que no entenderán que el Parlamento que ha discutido tantos temas vinculados a la corrupción no pueda discutir sobre esta cuestión", ha avisado, al ser preguntado en concreto sobre la postura del PSOE.

VE "LÓGICO" QUE BILDU PIDA RETIRAR CUADROS DEL REY

Por otra parte, preguntado sobre la propuesta de Bildu de retirar todos los retratos del Rey Juan Carlos que existan en dependencias de la Cámara, Pisarello ha señalado que todavía no han analizado la iniciativa, pero ha manifestado que este tipo de iniciativas son consecuencia de "sobreproteger de manera abusiva a la Monarquía" cuando al mismo tiempo se conocen supuestas actuaciones irregulares.

"Es un debate que habrá que tenerlo en su momento", ha señalado, al tiempo que ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona, cuando él era teniente de alcalde, ya retiró un retrato del Rey emérito "porque ya no era jefe del Estado", y que ahora se ha retirado otro en Navarra.

Así, ha insistido en que si se publican noticias sobre las presuntas irregularidades en medios internacionales, si se abren casos judiciales y mientras en España "no hay transparencia e investigaciones", es "lógico" que se presenten este tipo de iniciativas.