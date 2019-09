En Comú Podem a Calvo: la demagogia y la mentiras no ayudan a entendernos

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha advertido a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, de que "la demagogia y las mentiras no ayudan" a que el PSOE y Podemos se entiendan para alcanzar un acuerdo de Gobierno.

Así lo ha señalado Asens en una rueda de prensa junto a la presidenta del grupo de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, al inicio de una semana clave para buscar el pacto entre las dos fuerzas progresistas.

"Esta demagogia, estas mentiras, no ayudan a entendernos. Nos esforzamos en poner en valor todo aquello que nos une y no lo que nos separa, pero Calvo constantemente se esfuerza en lo contrario, en menospreciar lo que nos une", ha afirmado Asens.

En ese sentido, el portavoz de los comunes en el Congreso ha dicho que la vicepresidenta Calvo ha "tergiversado" en las últimas horas sus declaraciones al afirmar que Catalunya en Comú querría entrar en un Govern de concentración en la Generalitat con ERC y JxCat.

"No estamos a favor de entrar en un Gobierno con JxCat", ha reiterado Asens, quien ha recordado que la propuesta del Govern de concentración fue de ERC y que los comunes dejaron claro desde el principio que no estarían en un ejecutivo autonómico con la posconvergencia.

"Pedimos una mesa de diálogo para resolver el conflicto territorial entre Cataluña y España (...) pero eso no significa que vayamos a estar en un gobierno de concentración con el señor (Quim) Torra", ha añadido Asens.

Asens y Albiach han insistido en que en la recta final de las negociaciones, la formación morada se "dejará la piel" por conseguir un acuerdo, que, deberá ser, según ellos, "de coalición".

Preguntado sobre si no es preferible apoyar un Gobierno socialista que abrir la puerta a elecciones, Asens ha dicho no querer plantear esa diatriba y ha señalado que "la decisión" a quien le "corresponde" es al candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Por otro lado, sobre las declaraciones de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, en la Cadena Ser, abriendo la puerta a que Podemos apoye al PSOE aunque no entren los morados en el Gobierno, Asens y Albiach han marcado distancias y han dejado claro que no esa no es la línea de la dirección confederal.

"Es su opinión, pero no la de la mesa confederal", ha subrayado el portavoz de los comunes en el Congreso.