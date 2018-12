En Comú Podem acusa al PSOE de desvirtuar la ley que ampliará la concesión de nacionalidad a descendientes de españoles

La proposición de Ley, que está en trámite en el Congreso, es fruto de una votación unánime de todos los grupos en el Senado para resolver algunos casos. Sin embargo, según En Comú Podem, las enmiendas que ha presentado el PSOE "modifican el espíritu de la ley" e impiden "que en la práctica totalidad de los casos que los descendientes de segunda generación puedan obtener la nacionalidad española".

Por eso, la senadora ha pedido explicaciones al Gobierno con una batería de preguntas escritas, subrayando que los Consejos de Residentes Españoles en el exterior y el colectivo Centro de Descendientes de Españoles en el Extranjero (CeDEU).

La proposición de ley pretende resolver casos como los de nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, fecha hasta la que éstas no podían transmitir la nacionalidad, o los de familias de padres españoles en los que algunos descendientes sí tienen la nacionalidad y otros no, en función de si eran o no mayores de edad cuando entró en vigor la ley.

Asimismo, quedaron fuera de la Ley de Memoria Histórica los nietos de emigrantes por causas económicas que obtuvieron la nacionalidad del país de acogida y perdieron la española antes del nacimiento de sus hijos, y los nietos de españoles que tenían la nacionalidad pero la perdieron por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir su mayoría de edad.

Según denunció CeDEU, la redacción propuesta por el PSOE excluiría del acceso a la nacionalidad a los nietos de emigrante español varón que debió renunciar a la nacionalidad española a favor de la del país de acogida, a los nietos de mujeres españolas emigrantes, independientemente a si ésta mantuvo, recuperó, o perdió su nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus descendientes.

También excluiría a los hijos mayores de edad de personas a quienes les fue reconocida la nacionalidad española de origen en virtud del derecho de opción.

Las enmiendas socialistas dicen que podrán optar por la nacionalidad española de origen "los nacidos de madre española antes de la entrada en vigor de la Constitución" de 1978 y los "nacidos de padre o madre españoles de origen que, por motivo de exilio, se vieron forzados a renunciar a su nacionalidad".

También podrá optar por la nacionalidad española "sin sujeción a plazo alguno el hijo mayor de edad de quien haya recuperado la nacionalidad española".

Además, propone suprimir el artículo 24.3 del Código Civil, según la cual perderán la nacionalidad los hijos de españoles nacidos en el extranjero que no declaren su voluntad de conservarla en un plazo de tres años desde su mayoría de edad.

Según ha informado En Comú Podem, Vilà inicia este miércoles un viaje a Uruguay y Argentina para entrevistarse con descendientes de españoles. Además, el domingo se reunirá con el embajador Español enBuenos Aires.