En Comú Podem critica la "criminalización" de los CDR, aunque admite que "algunas de sus acciones son un tiro en el pie"

"Quiero separar las dos cuestiones. Una cosa es que no nos parezca bien, aunque sea legítima, la estrategia que siguen, y otra muy distinta es el intento de criminalización que se está siguiendo en estos momentos", ha denunciado en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado sobre si cree que los CDR pueden equipararse a la kale borroka, como ha señalado desde algunos partidos, y sobre si pueden contribuir a que se descontrole la situación en Cataluña.

"EN CATALUÑA NO HAY VIOLENCIA"

A este respecto, ha respondido tajante que "en Cataluña no hay violencia en las calles" y que tampoco la ha habido, a su juicio, durante todo el procés. "No se puede criminalizar la movilización social, es un error que se haga, no ayuda en nada", ha avisado Vendrell, que ha respondido en nombre de todo su grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

En este sentido, el portavoz de los comunes ha acusado directamente al PP y a Ciudadanos de poner en marcha una estrategia de "criminalización" encaminada a "crear una ficción de una Cataluña con violencia en las calles".

Eso sí, Vendrell ha añadido a continuación que a su grupo confederal no le parece bien "lo que hacen los CDR". "Algunas acciones son un tiro en el pie, son un error, y no deberían ser ellos quienes liderasen según qué tipo de movilizaciones", ha criticado, al tiempo que ha señalado que, además, expresan "el desconcierto en el que se encuentra el independentismo".

Preguntado por otra parte por la petición de la Fiscalía alemana de extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont, el parlamentario catalán ha criticado la "judicialización" del conflicto catalán, ya sea por las decisiones que tome la justicia española como la alemana. "La judicialización de los conflictos políticos no lleva a ningún sitio. Sólo contribuye a cronificar los problemas", ha apostillado.