En Comú Podem recrimina al PSOE que busque el pacto con Ciudadanos

La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Lucía Martín, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que busque un pacto del PSOE con Cs, lo que en su opinión demuestra que la única garantía de cambio real es el voto a Unidos Podemos y sus confluencias.

En declaraciones en el Congreso, Martín ha recordado que tras el adelanto electoral a Pedro Sánchez "le ha faltado tiempo para hacerse la foto con Susana Díaz" -en alusión al acto del PSOE este fin de semana en Sevilla-.

Le ha reprochado también que cuando más se necesitaba abandonara el diálogo por "las presiones de los barones socialistas y la foto de Colón" del PP, Cs y Vox.

La diputada de En Comú Podem, que concurrirá en la lista de Ada Colau a la alcaldía de Barcelona, ha criticado que el candidato del PSC, Jaume Collboni, deje la puerta abierta a un pacto con el aspirante independiente Manuel Valls -avalado por Cs-, y que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos, reproche a Ciudadanos que no quiera pactar con el PSOE.

"Es evidente que ese pacto es el que se va a intentar fraguar entre el PSOE y Cs y es evidente que la única garantía de Gobierno de cambio es el voto a En Comú y sus fuerzas hermanas", ha dicho.

Ante el anuncio de Cs de que no pactará con el PSOE, la diputada de En Comú recuerda que también dijo que no haría presidente a Mariano Rajoy y "luego no fue así". "Es un partido veleta que en cada momento dice lo que ve más conveniente", ha concluido.