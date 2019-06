En Comú confirma que Unidas Podemos está "en fase de diálogo" con PSOE para la coalición: "Los canales están abiertos"

En rueda de prensa tras su reunión con el Rey Felipe VI, Asens ha apuntado que esas conversaciones entre las formaciones consisten en un "intercambio de opiniones" del que no puede dar detalles por prudencia y por "preservar el buen rumbo" de las misma. Sí ha reconocido que él participa de ese "diálogo" con el PSOE que tuvo el punto álgido en la reunión de Iglesias y Sánchez en la Moncloa tras las generales. "Luego ya --los contactos-- son de carácter informal entre ellos y otras personas. Pero no queremos desvelar ni los detalles ni la forma", ha apuntado.

Además, el portavoz de ECP ha señalado que desde su formación hay sintonía con Unidas Podemos al dejar claro desde el principio que su apuesta es la de un gobierno de coalición, y que ahora, se debe definir con el PSOE "la forma que debe adoptar" esa "entente". Con todo, ha recalcado que la prioridad es negociar sobre el programa de gobierno, y en este sentido ha avanzado que desde la formación 'morada' ya han comenzado a "mapear" el programa electoral de los 'socialistas' para ver los puntos de acuerdo y desacuerdo.

"EL BIPARTIDISMO HA MUERTO"

Asens ha ahondado sobre la necesidad del gobierno de coalición, señalando que "el bipartidismo ha muerto" y que España debe dejar de ser una anomalía en Europa. "Lo que pide la sociedad es que nos entendamos entre nosotros. La sociedad es plural, diversa, debe reflejarse en los gobiernos", ha añadido, para luego afirmar que los partidos con sintonía deben poder gobernar juntos.

No obstante, sí que ha incidido en que es "imprescindible" que Unidas Podemos esté en ese Ejecutivo para que el programa se aplique, aunque ha añadido que lo que no es prioritario en estos momentos es ver quien está y quien no, y qué tipo de coalición se termina pactando.

Para Asens, los nombres y los cargos de Unidas Podemos en ese gobierno entra dentro de un debte posterior al de la negoación del programa. Además, señala que hay muchas fórmulas para ese entente, que van desde repartirse ministerios, a tener una vicepresidencia o que lo pactado sea un 'sotogoberno'.

"Si miramos los gobiernos de coalición en Europa hay fórmulas diferentes, diferentes tipos de entendimiento", ha puntualizado, añadiendo que las formaciones pueden por ejemplo repartirse el gobierno por bloques ministeriales o mezclar cargos en cada uno de los departamentos.