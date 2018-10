Comunes piden a Sánchez ser "fiel a sus principios" y "cuestionar" la monarquía

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que se mantenga fiel a sus principios ideológicos" y "ponga en cuestión y pida transparencia" a la monarquía, a su juicio "muy manchada por la corrupción y muy asociada a la venta de armas a Arabia Saudí".

En declaraciones a los periodistas en la sede de su organización, Mena ha instado así al líder del Ejecutivo socialista a que "acompañe" a los comunes en esta tarea, después de que estos impulsaran en el Parlament una resolución que aboga por la abolición de la institución monárquica.

El Gobierno central anunció el viernes que recurrirá al Tribunal Constitucional dicha resolución, pese a que el Consejo de Estado consideró que este recurso no es el cauce "idóneo".

Horas después, sin embargo, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona también optó por reprobar al rey y por pedir la abolición de la monarquía al aprobar una declaración institucional propuesta por la CUP y apoyada por el resto de fuerzas independentistas y los concejales de Barcelona en Comú, formación de la alcaldesa Ada Colau.

Mena, asimismo, ha rechazado la formación del "Consell per a la república" que liderará el ex conseller Antoni Comín, ahora refugiado en Bélgica, al considerar que "no está bien duplicar y construir estructuras paralelas al Parlament".

Ha dicho, por contra, que "se tiene que activar y recuperar" la cámara catalana "para resolver los problemas políticos que hay en Cataluña", y ha reiterado la apuesta de los comunes por conformar una "mesa para el diálogo" en la que estén presentes partidos y organizaciones de la sociedad civil.