Comunes avisan a Valls de que Barcelona no es refugio para carreras "fracasadas"

El nuevo portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha avisado al ex primer ministro francés Manuel Valls de que si se presenta a la alcaldía de Barcelona lo tiene que hacer porque tiene un proyecto de ciudad, ya que la capital catalana no puede ser "refugio" para carreras políticas "fracasadas".

"Tiene que quedar claro que estas elecciones van de Barcelona, van de los intereses de los barceloneses y las barcelonesas. Que nadie piense que Barcelona puede ser el lugar de refugio de una carrera ya fracasada como la del señor Valls, que tiene unos índices de popularidad muy bajos en Francia", ha señalado en declaraciones a los medios.

Los 'comunes' están mirando con interés y cierta distancia las quinielas que se está produciendo sobre cuáles serán los rivales de la actual alcaldesa, Ada Colau, en las elecciones municipales del 2019.

"Hay mucho baile de nombres, aún no sabemos cuál será el nombre que presentará cada una de las candidaturas, pero entiendo perfectamente que estén buscando al mejor candidato porque competir con la obra de gobierno de Ada Colau y del gobierno del cambio en Barcelona no será fácil. No lo tendrán fácil", ha destacado Mena.

El portavoz de Catalunya en Comú también se ha pronunciado sobre la renuncia de Alfred Bosch a ser candidato por ERC y a la previsión de que tome el relevo el actual conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall.

"Más que los nombres, nos interesa mucho cuál es el proyecto político que defienden", ha apuntado Mena, que ha reclamado a ERC que aclare si con Maragall quiere "construir la Barcelona del cambio y del futuro" o si "continuará defendiendo el veto a la conexión del tranvía por la Diagonal".

La estrategia a seguir en las elecciones municipales ha sido uno de los temas que se han debatido durante el encuentro del Consejo Nacional, en el que se ha ratificado la nueva dirección del partido.

Los cambios efectuados tras la marcha abrupta de Xavier Domènech, que el pasado 4 de septiembre renunció a todos sus cargos orgánicos en la formación, dan una mayor fuerza a Ada Colau, que ha reforzado su liderazgo al frente de los 'comunes'.

La propuesta que aprobó el viernes la Comisión Ejecutiva de Catalunya en Comú y que se ha ratificado este sábado, incluye tres coordinadores, entre ellos la alcaldesa de Barcelona, y seis secretarías para las diferentes áreas.

Mena ha subrayado que los cambios en la dirección no implican ningún cambio en la estrategia política de la formación, que en lo que se refiere al debate sobre la soberanía de Cataluña implica la denuncia de la "violencia del 1 de octubre", la petición de la libertad de los líderes independentistas presos y el trabajo para lograr una "distensión" del conflicto actual con el Estado.

En este sentido, el portavoz ha evitado posicionarse sobre si debería haber o no indultos a los presos después del juicio, ya que a su entender "no han cometido ningún delito" y, por lo tanto, no tendrían que estar en prisión.