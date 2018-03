Comunes urgen formar gobierno antes de Semana Santa: si no estarán inhabilitados

La portavoz de los comunes, Elisenda Alamany, ha apremiado hoy a las fuerzas independentistas, por "responsabilidad", a llegar a un acuerdo para configurar un gobierno en Cataluña antes de Semana Santa, y ha opinado que de lo contrario estarán "inhabilitados para gobernar".

En rueda de prensa, Alamany ha recordado que Cataluña lleva ya casi tres meses sin gobierno desde las elecciones del 21 de diciembre, lo que impide "recuperar" las instituciones catalanas que se encuentran bajo la aplicación del 155.

Además, la portavoz de Catalunya en Comú-Podem en el Parlament ha señalado que, aunque el "reloj no corre" para los partidos políticos y para las instituciones", sí lo está haciendo para los catalanes.

Ante esta "crisis de gobernabilidad", Alamany ha urgido a las formaciones independentistas a que haya una "solución" de desbloqueo antes de las vacaciones de Semana Santa, puesto que tienen la mayoría parlamentaria para formar gobierno.

"Esperemos que algunos no piensen irse de vacaciones para no formar gobierno, porque no podemos estar esperando. (...). El sentido común dice que cuando la gente no cumple en el trabajo es despedida. Estamos en una situación de exigir responsabilidad porque tienen mayoría parlamentaria para formar gobierno, y si no llegan a un acuerdo estarán inhabilitados para gobernar", ha advertido la dirigente Catalunya en Comú.

Por otro lado, Alamany ha tachado de "repetición de la historia" la propuesta de Junts per Catalunya a la CUP de que haya una cuestión de confianza a mitad de legislatura para lograr el apoyo de los anticapitalistas a la investidura del candidato a la presidencia de la Generalitat.

"La historia se repite. Ya lo vivimos con los presupuestos, con Junts pel Sí chantajeando a la CUP, y aprobándose los presupuestos más antisociales", ha afirmado.

Respecto a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda activar el reloj de dos meses antes de unas nuevas elecciones, Alamany ha apelado a la "inteligencia" frente a la "involución democrática del PP": "No podemos depender de que active el reloj un organismo como el Constitucional", ha avisado.