La Comunidad revisó el máster de Casado y Cifuentes en 2013 y pidió subsanaciones antes de que se extinguiera el título

No obstante, ese seguimiento no continuó porque estos estudios de posgrado que se impartían en el Instituto de Derecho Autonómico (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se extinguieron al año siguiente.

Así lo han indicado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press en relación a la información adelantada por la Cadena Ser, que alude a que ese informe detecta una serie de irregularidades en el máster, como el hecho de no aclarar si la asistencia a clase era presencial o no, así como la normativa que se aplicaba para las convalidaciones.

Precisamente el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid investiga presuntas irregularidades en el máster que realizó Cifuentes en 2012 y por el que está imputada junto al director de los citados estudios, el catedrático Enrique Álvarez Conde.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo regional recalcan que la Fundación Madri+d "da el mismo trato a todas las titulaciones de todas las universidades públicas y privadas". En consecuencia, aseveran que "no se ha dado un trato especial" a la URJC.

Además, explican que el organismo hizo la renovación y el seguimiento del citado título en 2013, dentro de los plazos establecidos. La normativa que regula los procesos de evaluación para Grado y Master vigente en aquel momento establece que los títulos deben someterse al proceso de renovación a los 4 años (con una prórroga de otros 2 por una modificación en el Real Decreto 1393/2007) y que deben pasar por un Seguimiento, para el que no establecen plazos.

Al respecto, aclaran que dado que este título comenzó a impartirse en el curso 2009/10, le correspondía la renovación en el curso 2013 y "el seguimiento se hizo a la vez", han asegurado.

"No se hicieron más seguimientos a este título porque la URJC solicitó su extinción antes de que le correspondiera la renovación de la acreditación en 2014/15, el 21 de noviembre de 2014", han asegurado.

En ese seguimiento se hicieron una serie de recomendaciones sobre este título. Esas recomendaciones "no son de obligado cumplimiento". Si en la siguiente renovación se observa que no se han aplicado, entonces "se toman las medidas oportunas". "En este caso no se llegó a la renovación porque habían extinguido el título", explican desde Educación.

LA FUNDACIÓN COMENZÓ SU ACTIVIDAD EN 2012

A su vez, aseguran que la Fundación Madri+D comenzó sus actividades de seguimiento y renovación de los títulos en 2012, momento en el que empieza a realizar ese tipo de supervisión. Antes, "no existía un procedimiento para hacerlo ni los títulos tenían un recorrido que evaluar".

Fue en 2015 cuando la Fundación pasa a tener que verificar títulos y se toma la decisión de "concentrar" sus recursos en la verificación y la renovación de los títulos y "potenciar" que sean las propias universidades las que hagan las labores de seguimiento a través de sus sistemas de gestión de la calidad.

De forma "puntual", el proceso no se ha llevado a cabo durante los años 2016 y 2017, ya que la Fundación ha asumido las competencias de "verificación", además de las de renovación, y ha considerado que debía concentrarse en estas tareas promoviendo durante estos dos años que las propias universidades realizaran las labores de seguimiento a través de sus sistemas de gestión de la calidad. Este año se van a retomar estos trabajos, precisan desde la Consejería.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha explicado en declaraciones a los medios durante un acto en Cadalso de los Vidrios que en el informe se hace una revisión de los temarios, de los contenidos. Se emitió en 2013 y no hubo uno nuevo porque la propia universidad declinó en 2014 seguir llevando a cabo este estudio".

"Son informes no vinculantes, a los cuatro años, cuando se efectúa una revisión, sino se han hecho los cambios si se permite que la administración tome las medidas pertinentes, no se ha podido porque en 2014 la universidad informó que retiraba este máster", ha aclarado.