La Comunidad aclara que no recula: Seguimos pidiendo paralizar Madrid Central

El Gobierno de Ángel Garrido ha aclarado ante los medios que no recula y sigue pidiendo por ahora la paralización de las restricciones al tráfico en el centro de Madrid, pese a que la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, y el Ayuntamiento habían escenificado hoy el fin de sus discrepancias.

Tras un encuentro en el Consorcio Regional de Transportes, tanto la consejera, como la delegada municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, han anunciado colaboración y lealtad institucional con la creación de una comisión técnica para coordinar estudiar y coordinar los refuerzos necesarios para Madrid Central, que el Ayuntamiento quiere implementar el 30 de noviembre.

Posteriormente, el vicepresidente autonómico Pedro Rollán ha remitido unas declaraciones a los medios aclarando que "la postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha cambiado absolutamente en nada".

"Seguimos manteniendo y exigiendo al equipo de Manuela Carmena que dé marcha atrás y que no ponga en marcha Madrid Central", ha añadido Rollán.

Además, el vicepresidente ha criticado la documentación aportada por el Consistorio, un documento de diez folios en su opinión "a todas luces insuficientes para garantizar el impacto que tendría esta medida" para Rollán "brutal en la movilidad de toda la ciudad y que lejos de mejorar la calidad del aire haría justamente todo lo contrario".

En declaraciones ante los periodistas, Gonzalo ha afirmado esta misma mañana que "las administraciones estamos para coordinarnos, para tener lealtad institucional y para ponernos a trabajar a favor de todos los ciudadanos".

Cuestionada sobre si se llegaría a tiempo para reforzar el transporte antes del 30 de noviembre, Gonzalo ha asegurado que "las cosas hay que valorarlas en su momento, cuando corresponda".

"Hoy la valoración es un mensaje claro contundente y rotundo y es un mensaje de colaboración institucional, de coordinación y de planificación", ha añadido.

"Yo he dicho lo que he dicho hoy y no voy a seguir diciendo nada más de lo que hoy toca y toca hacer una comisión técnica de valoración de los informes que tenga el propio ayuntamiento y la disposición de los recursos humanos que hay en esta santa casa (el Consorcio Regional de Transportes)", ha defendido preguntada de nuevo por la entrada en vigor de Madrid Central.

Sobre los informes recibidos, Gonzalo ha explicado que se le ha dado "un breve resumen" pero que "con buen criterio" han acordado que sea la comisión técnica la que evalúe los documentos y ha añadido que "hay una documentación mayor (a la recibida hoy) porque sino no se estarían haciendo las cosas como se debe".

"Empezamos a trabajar de cero desde un punto de vista técnico", ha asegurado también Gonzalo.

Por su parte, el vicepresidente de su Gobierno ha recalcado que "ahora toca que los equipos técnicos de ambas administraciones , analicen, verifiquen y estudien y comprueben" las medidas del Ayuntamiento.

Según Rollán, el Gobierno de Manuela Carmena "quiere implementar de manera unilateral y prácticamente sin acuerdo alguno" Madrid Central y hay que validar si esta medida tiene como resultado el objetivo, reducir la contaminación, "y no todo lo contrario".

Fuentes de la Consejería de Transportes han subrayado a Efe que a día de hoy no tienen ningún dato nuevo que indique que es posible llevar a cabo Madrid Central el 30 de noviembre.

Tras la reunión en el Consorcio Sabanés ha asegurado ante los periodistas que el Ayuntamiento "mantiene su fecha de funcionamiento", la del 30 de noviembre, que ya retrasó una semana desde la fecha inicial, el día 23.

Con la entrada en vigor de Madrid Central no podrán acceder al centro de la capital en coche quienes no sean residentes o sus invitados, a excepción de los vehículos menos contaminantes (Eco y Cero Emisiones) y los que acudan a un aparcamiento.