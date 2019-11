La Comunidad Valenciana declara la "emergencia feminista" con la unidad de todos los partidos menos Vox

En el marco del 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la iniciativa de Podem pretendía que fuera una declaración institucional de toda la cámara autonómica, aunque finalmente ha salido adelante en forma de proposición no de ley por no contar con el apoyo de los diez diputados de Vox. Esta propuesta parte del manifiesto de la Plataforma Feminista de Alicante y su concentración nocturna del pasado 20 de septiembre.

Tras la votación, la diputada 'morada' Cristina Cabedo ha leído y desplegado en el hemiciclo una gran pancarta con el nombre de las 52 mujeres asesinadas por violencia machista en 2019, un cartel que Vox ha obligado a retirar en su turno, recuperado por Compromís con el aplauso de la cámara y mantenido por el resto de parlamentarias como símbolo de la emergencia feminista.

Con esta declaración, Les Corts muestran su compromiso con la lucha feminista, acuerdan la emergencia feminista en todo el territorio valenciano, instan a mantener la unidad institucional entre todos los grupos para continuar la lucha contra la violencia machista y piden al Consell que siga trabajando en la implementación del 'Pacto valenciano contra la violencia de género y machista' y garantice los recursos para desarrollar sus medidas.

Por parte del Botànic, la socialista Rosa Mustafá ha reivindicado que no es día de debatir sino de "combatir" contra la realidad de las miles de mujeres que viven cada día atemorizadas, para acabar con cifras como el aumento de las violaciones un 23% en 2018, defendiendo que es necesaria la emergencia en "casos de perturbación grave de la paz". Ha llamado a la unidad de todos los partidos democráticos y ha advertido: "Ninguna fuerza patriarcal nos hará dar un paso atrás".

De Compromís, Mònica Àlvaro ha puesto el foco sobre las mujeres "silenciadas y anónimas, las que reciben hostias por lo que algunos descerebrados llaman violencia intrafamiliar", recordando que cada seis horas se produce una violación en España. "Por vosotras, por las que no estáis, las que denuncian y las que no pueden, por todas", ha exclamado, en una "declaración de intenciones para plantar cara al machismo".

Como "no podemos ser libres si nuestras iguales no lo son", ha reivindicado el feminismo contra "la barbarie y la cobardía de no poder mirar a una víctima a la cara". De hecho, ha sostenido que "si el feminismo no fuera tan importante, algunos grupos políticos no existirían", mirando a la bancada de Vox: "Si odian al feminismo es porque le tienen miedo". "Nos querían quitar todo y solo nos han quitado el miedo", ha remachado.

PP Y CS LAMENTAN EL RECHAZO DE VOX

PP y Cs han coincidido con los grupos del Botànic y han lamentado que Vox no se sumara a la declaración para mostrar la unidad de todo el parlamento. La 'popular' Luisa Mezquita ha recordado que ninguna mujer está libre de la violencia machista y ha hecho hincapié en que no tiene que ver con la ideología, "aunque algunos se empeñen en patrimonializarla y otros en negarla". "Unos y otros hacen un uso partidista y se equivocan: es una cuestión de Estado en la que tenemos que ir juntos", ha enfatizado.

Más allá de las 52 víctimas, la diputada del PP ha pedido dirigir la mirada "a los huérfanos, sus familias y, sobre todo, a las heroínas que sobreviven, salen adelante y vuelven a sonreír". Y ha pedido revisar la prisión permanente revisable, celebrando que la Audiencia Provincial de Valencia haya impuesto la primera condena a prisión permanente revisable en la Comunitat, a un hombre que degolló a su hija de dos años en Alzira después de que ella le comunicara su intención de divorciarse.

También ha mostrado su "pena" por el rechazo de Vox la representante de Cs María Quiles, arrancando el aplauso de la cámara al afirmar que Les Corts no han logrado unanimidad cuando "estas 52 mujeres podrían ser nuestras hijas y hermanas". Dirigiéndose a Vox, y reconociendo que "hay cosas que cambiar" en la lucha contra la violencia machista, les ha pedido que lo hagan "dentro del sistema; es la única manera".

"Lo que deberíamos estar discutiendo es por qué 41 de las 52 asesinadas no presentaron denuncia y por qué a 11 no pudimos defenderlas", ha recalcado la diputada 'naranja', junto al hecho de que "los jóvenes son más machistas que los adultos o hay violencia de género entre los jóvenes de 12 a 14 años".

En su experiencia como concejala, ha expresado lo que sintió cuando vio los signos de violencia machista a una chica a la que su pareja le propinó una paliza: "Lo peor fue que volvió con él y a los dos años le dio una puñalada, aunque no la mató y estuvo hospitalizada, y después decidió dejarla". "Me dijo: está muy bien visibilizar esto, pero ayudadme porque, si no, el próximo minuto de silencio será el mío", ha recordado.

VOX: "FLACO FAVOR A LAS MUJERES"

De Vox, Llanos Massó ha criticado que la iniciativa no haya sido debatida antes de la votación -fue acordada la semana pasada- y ha justificado el rechazo afirmando que "la imagen de víctima hace un flaco favor a las mujeres" o que "no existe una naturaleza perversa o manipuladora en los hombres, algo que dijeron unas juezas feministas en 2016 como Manuela Carmena -exalcaldesa de Madrid-".

También ha denunciado que "ni las agresiones ni los asesinatos han disminuido", desde que en 2017 se aprobara tanto el pacto valenciano como el nacional contra la violencia machista, y ha lamentado que el PP se sume "a la extrema izquierda para utilizarlo como arma".

En esta línea, la diputada de Vox ha defendido que "los depredadores sexuales deberían pasar su vida en prisión para que las mujeres y niñas violadas no tengan que encontrárselos por la calle". "Queremos protegerlas a todas frente a los que pretenden reinsertar a los asesinos y violadores de mujeres", ha insistido.