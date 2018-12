La Comunidad niega que el rechazo a paralizar Madrid Central sea un batacazo

El portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha negado hoy que el rechazo del Tribunal Superior de Justicia madrileño a las medidas cautelares solicitadas por el PP y la Comunidad para paralizar Madrid Central sea un "batacazo" ya que ha dicho que "eso no significa que no se siga analizando el fondo".

El proyecto municipal de Madrid Central restringe el tráfico en el centro de la ciudad desde el pasado 30 de noviembre.

Tanto el PP como la Comunidad habían pedido paralizar esta medida hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del asunto, pero la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no aprecia que exista peligro de que los madrileños sufran un perjuicio "irreparable" si se mantiene.

En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Rollán ha negado que esta decisión haya sido un "batacazo".

"Batacazo en absoluto, ni batacazo ni enfrentamiento, ha sido el equipo de Gobierno de (Manuela) Carmena el que ha adoptado una medida con un claro contenido político", ha señalado.

El portavoz regional ha comentado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la suspensión cautelar pero "sigue estudiando y analizando los razonamientos desde el punto de vista de invasión de competencias".

"En el TSJM no se han adoptado las medidas cautelares pero eso no significa que no se siga analizando y estudiando el fondo (de los recursos), no hay nada que sea absolutamente irreversible", ha añadido.

Además, ha sostenido que "la primera mediada cautelar ha sido la que ha adoptado el propio Ayuntamiento de Madrid" con su decisión de no sancionar hasta el mes de marzo, que es cuando opina que "veremos el alcance y la envergadura de Madrid Central".

En el auto, los magistrados del TSJM recuerdan a las administraciones involucradas la necesidad de respetar los principios de cooperación y colaboración por el bien del interés general y lamentan que esos principios "no han regido en este caso las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad".

Sobre este asunto, el portavoz regional ha dicho que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "siempre está abierta al diálogo", al contrario a su juicio que la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que "de manera unilateral esta semana ha retirado la campaña de apoyo a Metro".