Concentración ante un acto de Catalá en Córdoba contra sentencia de la Manada

Un centenar de personas se han concentrado esta tarde a pocos metros del Colegio de Abogados de Córdoba, que alberga un acto del ministro de Justicia, Rafael Catalá, para mostrar su repulsa por la sentencia de la Audiencia de Navarra contra cinco integrantes de la Manada.

En un principio, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres había convocado una concentración en el bulevar del Gran Capitán, a la que han asistido cerca de un millar de personas, si bien al acabar la lectura de un manifiesto, cerca de un centenar se han dirigido a la sede del Colegio de Abogados, ubicada a pocos metros.

El edificio se encuentra acordonado por una veintena de agentes policiales.

Los manifestantes han abucheado los nombres de los cinco condenados y en el manifiesto se señalaba que no reconocen una sentencia dictada por una "justicia patriarcal" que deja a las mujeres con las "opciones de la muerte o la humillación".

Un Estado que "no protege los derechos de la mitad de la población no es una democracia", según el manifiesto, que indica que es "imposible que no hayan visto una violación múltiple".