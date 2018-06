Condenan a 3 años de cárcel a una activista bareiní por criticar la Fórmula 1

Un tribunal de Baréin condenó hoy a una activista a tres años de cárcel por haber criticado en internet el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra en su país, informó el Instituto para los Derechos Humanos y la Democracia de Baréin (BIRD).

En un comunicado, el BIRD denunció que se trata de una causa política contra Nayah Ahmed Yusef, a quien la Fiscalía de Baréin acusa de animar a "derrocar al régimen político y el sistema social" del país por sus comentarios en Facebook.

La ONG pidió su puesta en libertad y una investigación de las supuestas torturas que sufrió cuando fue detenida en abril de 2017.

Ahmed Yusef asegura que fue agredida sexualmente, maltratada físicamente y psicológicamente durante los interrogatorios a los que fue sometida después de su arresto, que duraron varios días y tras lo cual fue obligada a firmar una confesión falsa.

"Me insultaron y me agredieron físicamente, me quitaron el velo y trataron de arrancarme la ropa, y tocaron mis órganos sexuales. Me amenazaron con violarme y con matar o encarcelar a mis hijos", dijo la mujer a BIRD, según la nota.

Los activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que el reino bareiní trata de silenciar cualquier voz disidente desde la revuelta de 2011, liderada por la oposición chií y reprimida por la fuerza por las autoridades suníes.