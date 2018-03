Condenan a prisión a más de 20 personas, en su mayoría periodistas

Un tribunal de Estambul condenó hoy a varios años de cárcel a más de 20 acusados, en su mayoría periodistas, por tener vínculos con los supuestos responsables del fallido golpe militar.

Entre los condenados está Busra Erdal, antigua redactora del diario "Zaman", el cantante y columnista Attila Tas y el periodista Murat Aksoy, según informó el diario turco Birgün.

El juez absolvió a todos de la sospecha de "golpismo" pero los consideró culpables de "ayudar" o "ser miembros" de la red del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara considera "organización terrorista" y responsabiliza del fallido golpe militar de 2016.

Siete de los inculpados fueron condenados a siete años y medio de cárcel cada uno, mientras que otros trece obtuvieron una pena de 6 años y tres meses cada uno.

Tas y Aksoy, que fueron puestos en libertad provisional en octubre pasado tras 14 meses de prisión preventiva, tienen penas de 3 años y 15 días, el primero, y de 2 años y 1 mes, el segundo.

Los periodistas condenados trabajaban para diversos medios cercanos a la cofradía de Gülen, que también fueron cerrados por las autoridades turcas tras la asonada.

"Respeto la justicia, siempre me he fiado de la justicia. He sido opositor, no he hecho nada más. Si en un país es delito ser opositor, soy culpable", declaró Tas tras ser condenado según cita Birgün. Los demás condenados se declararon inocentes.

En estos momentos hay unos 150 periodistas encarcelados en Turquía, según los cálculos de las asociaciones de periodistas.

Se espera que mañana se reanude el juicio contra veinte colaboradores del diario opositor Cumhuriyet, entre ellos varios directivos, acusados de haber apoyado a diversas organizaciones terroristas, entre ellas la red de Gülen o el proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.