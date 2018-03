Conforman una comisión en el Senado que tratará el desafuero de Cristina Fernández

El Senado de Argentina conformó hoy la Comisión de Asuntos Constitucionales, que incluirá como parte de su agenda el pedido de desafuero parlamentario de la expresidenta y senadora Cristina Fernández, sobre la que pesa una orden de detención por el supuesto encubrimiento de terroristas.

Durante este primer encuentro se estableció como presidente a Dalmacio Mera, del interbloque Argentina Federal, conformado por legisladores aliados del Gobierno, y del opositor Frente Renovador; y como vicepresidenta a la oficialista Laura Rodríguez Machado.

Pese a que la agenda específica de la Comisión iba a ser acordada en la próxima sesión y no se esperaba tratar temas concretos, miembros del oficialismo pidieron de antemano que se analicen los pedidos de desafuero de senadores, entre ellos el que pesa sobre la expresidenta Fernández (2007-2015).

Ante esta solicitud, Mera aseguró a la prensa que fue "inoportuno" debatir un tema que "no estaba dentro del orden del día".

"En ninguna agenda de ninguna constitución de comisión hay un tema específico. Tiene que ver solo con elegir las autoridades para que esa comisión pueda funcionar", alegó.

Aun así, reconoció que el pedido de desafuero de Cristina Fernández emitido por el juez federal Claudio Bonadio sí será incluido en la agenda.

"Nadie estuvo en desacuerdo, ni el bloque nuestro ni los integrantes del bloque de Cristina. Hay que hacer un análisis previo" y "a partir de esa decisión se tomará el curso que deba tomar el pedido de desafuero", afirmó.

A comienzos de marzo, Bonadio decidió elevar a juicio la investigación por el encubrimiento que supuestamente realizó el Gobierno de Fernández, a través de un pacto con Irán firmado en 2013, de los ciudadanos de ese país acusados de atentar contra la mutual judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994 y que sigue impune.

Tras denunciar que actualmente la Justicia argentina vive "el Lollapalooza (un festival musical) del desconcierto" con "gente que le piden preventiva, que la liberan, que la acusan, que después no la acusan", Mera aseguró que el trabajo de la comisión "va a tener la claridad, la transparencia que marca la ley, que marcan los reglamentos, que marca la constitución".

Asimismo, recordó que "cualquier senador puede ser llevado hasta un juicio y sentenciado sin que se le pueda interponer la inmunidad de los fueros parlamentarios".

Hasta ahora, según trascendió de declaraciones públicas de senadores, no se espera que el pedido de desafuero para que Fernández sea detenida prospere en la Cámara Alta, ya que el peronismo, sector ideológico al que se adscribe la expresidenta y con gran representación, opta tradicionalmente por no apoyar estas iniciativas si no hay una condena firme.