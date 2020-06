El Congreso aprueba el suplicatorio de Laura Borràs y autoriza la investigación del Supremo

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, dando así luz verde al Tribunal Supremo para que la investigue por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una votación secreta, el suplicatorio ha salido adelante con votos 293 votos de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, en contra se han posicionado los 14 que suman Junts y el PNV, y se han registrado también cinco abstenciones.

ERC, la CUP, Bildu y el BNG han preferido no participar en la votación para no tener que votar a favor de lo que Borràs considera una causa política ni en contra de que se investigue un presunto caso de corrupción.

Una vez aprobado el suplicatorio, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, dispone de ocho días para trasladar la decisión a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente a la portavoz de Junts, que va a seguir en su cargo, aunque sin hablar de un asunto que ya está 'sub iudice'.

Durante el debate que ha tenido lugar en el Pleno, Borràs, según ha explicado después en rueda de prensa, ha avisado a sus compañeros de que apoyarlo sería un "atropello" a sus derechos y ha defendido que, de hecho, el Supremo ya los ha vulnerado por pedir el suplicatorio en pleno estado de alarma, sin tener en cuenta que se habían suspendido los plazos judiciales.

Borràs recurrió por este motivo la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar la solicitud, pero el recurso fue rechazado y el suplicatorio continuó su camino. La semana pasada, la Comisión del Estatuto de los Diputados se mostró a favor de levantarle el fuero y elevó su dictamen al Pleno, que este jueves lo ha ratificado.

La portavoz de Junts, quien ha lamentado que haya "triunfado la represión", también ha expuesto su postura en un correo electrónico que, según ha podido saber Europa Press, ha enviado a los represetantes de todos los grupos, a los que ha pedido que votarán "con el corazón" y teniendo en cuenta la "presunción de inocencia".

LOS 'MORADOS', DE LA ABSTENCIÓN AL SÍ

En el debate de este jueves, además de la afectada, han tomado la palabra la presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados, la socialista Begoña Nasarre, así como el PNV, ERC, la CUP, Vox y el PP, según han precisado a Europa Press fuentes parlamentarias.

No ha subido a la tribuna nadie de Unidas Podemos, que se abstuvo en la comisión considerar que el Supremo no había respetado la suspensión de los plazos judiciales decretada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, para este jueves tenían anunciado su apoyo al suplicatorio para no impedir una investigación sobre corrupción, pero avisando a la vez de que estarán vigilantes para que Borràs sea investigada con todas las garantías.

En cualquier caso, dado que la votación es secreta, puede haber diputados que se hayan desmarcado de la consigna oficial de la coalición de izquierdas.