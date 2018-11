El Congreso, con el voto del PSOE, rechaza pronunciarse contra los indultos a los líderes del procés

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes, con el voto del PSOE, la moción de Ciudadanos contra la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda indultar a aquellos líderes separatistas que acaben siendo condenados por los tribunales por su papel en el proceso independentista.

Esta moción era consecuencia de la formación naranja dirigió la semana pasada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien defendió que los separatistas encarcelados, en caso de ser condenados, también tienen derecho a ser indultados porque la vigente Ley de Indultos no hace excepciones.

La propuesta de Ciudadanos sólo ha recibido el apoyo del PP, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y de Foro Asturias, mientras que el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDeCAT la han rechazado entre duras críticas a los 'naranjas', a los que acusan de haber aprovechado esta iniciativa para "hacer campaña electoral en Andalucía" y para tratar de buscar la crispación "en su lucha con el PP y Vox".

La moción ha sido defendido por el propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha subido a la tribuna para pedir a los diputados socialistas que "si tienen vergüenza y decencia", deberían votar a favor de que el Gobierno no indulte a aquellos líderes independentistas que acaben siendo condenados por los tribunales.

"NO NOS FIAMOS DE SÁNCHEZ", DICE RIVERA

"No nos fiamos un pelo del PSOE y del señor Sánchez", ha dicho Rivera, incidiendo en que los españoles deben saber si el PSOE apuesta por "ser constitucionalista" y respetar lo que decida la Justicia o si prefiere "cambiar indultos por escaños", en este caso los de ERC y el PDeCAT.

En línea con lo expresado en su día por la ministra Delgado, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha censurado que Ciudadanos no sólo pretenda dictar sentencia sobre los líderes del procés antes de que se pronuncien los propios tribunales, sino que, además, quiera impedir indultos.

"Son los reyes del juicio paralelo", ha denunciado Campo, quien ha subrayado a la formación naranja que con su iniciativa le hacen "un flaco favor a la independencia del Poder Judicial que tanto dicen defender". "Dejen la justicia en paz", les ha soltado.

Desde Unidos Podemos, la portavoz de En Comú, Lucía Martín, ha tachado de "chapuza jurídica" la propuesta de la formación naranja que, a su juicio, "esconde una nueva muestra de autoritarismo", además de ir en contra de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. "Viven aferrados a la crispación. Antes eran la muleta de Mariano Rajoy y ahora sólo buscan reventar el clima de diálogo en Cataluña", ha dicho.

Uno de los partidos más críticos con Ciudadanos y singularmente con su líder ha sido Esquerra Republicana (ERC) cuyo portavoz en el Congreso, Joan Tardà, ha aprovechado su intervención para advertir a Rivera que cada vez que se dirija a ellos como "golpistas" le replicarán con un "fascista".

"Usted es fascista, sus votantes no, y posiblemente tampoco la mayoría de sus diputados", ha dicho Tardà, quien ha admitido que le producía "una profunda tristeza" realizar estas acusaciones pero que lo único que hacía era "un ejercicio de autodefensa democrática". "He intentado no tener que cruza el Rubicón, pero ya no podemos aguantar más", ha señalado.

Las palabras de Tardà han obligado a la Presidencia del Congreso, ejercida en ese momento por el diputado de Ciudadanos Nacho Prendes, a tener que intervenir para pedir a sus señorías que no entrase en "descalificaciones" y que no se faltasen el respeto.

SÓLO BUSCAN "DESGASTAR" AL GOBIERNO

De su lado, el portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda, ha justificado su rechazo a la moción de Ciudadanos en que el texto propuesto supone "un ejercicio de ficción" ya que se adelantan a los acontecimientos sobre la sentencia de los líderes del procés encarcelados y porque sólo pretende "desgastar" al Gobierno con un asunto que, a su juicio, "inflaman a diario en su lucha con el PP y Vox".

En la misma línea se ha expresado su homóloga del PDeCAT, Lourdes Ciuró, quien ha acusado a la formación naranja de importarle un "comino" la reforma de la Ley de Indulto porque, ha dicho, lo único que persigue llevando este debate al Congreso es "hacer campaña en Andalucía". "Atizar a Cataluña les da rédito electoral", les ha soltado.

A favor de la propuesta de los 'naranjas' se han pronunciado el PP y su socio electoral en Navarra, UPN. Desde el PP, Arturo García Tizón coincide con Ciudadanos en que existe en el Gobierno "indicios más que suficientes" para presumir que Pedro Sánchez ha pactado con los "autores del golpe de Estado" su "absoluta impunidad".

Ahora bien, le ha afeado que no haya aprovechado la tramitación de la reforma de la Ley del Indulto en el Congreso para presentar una enmienda contra los indultos a los condenados del procés. Lo de hoy, ha dicho García Tizón, es "un mero lavado de cara" por no haber planteado propuestas vinculantes a la reforma legal en marcha.