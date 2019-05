El Congreso de Perú rechaza destituir a controvertido fiscal supremo

La Comisión Permanente del Congreso de Perú rechazó este martes destituir e inhabilitar a Pedro Chávarry, ex fiscal general del país y ahora fiscal supremo, por su presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Con votos del partido fujimorista Fuerza Popular y del Aprista, del fallecido expresidente Alan García, la Comisión Permanente desechó el informe del legislador oficialista Juan Sheput que recomendó apartar a Chávarry del Ministerio Público.

Sheput investigó cinco denuncias constitucionales contra Chávarry por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal, las cuales sustentó y recomendó su destitución para que sea investigado por el Poder Judicial.

No obstante, solo fue aprobada la acusación por encubrimiento real en la votación realizada por la Comisión Permanente.

Chávarry ha sido señalado como presunto integrante de una mafia corrupta en el Ministerio Público y el Poder Judicial por los mismos fiscales que llevan adelante las investigaciones por el escándalo de Lava Jato en Perú, que derivaron en las órdenes de detención contra Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, y de Alan García, quien se suicidó en abril pasado por este hecho.

Durante su defensa ante el Congreso, Chávarry criticó que los fiscales del caso Lava Jato hayan ordenado 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, por supuesto lavado de activos, y una medida similar contra García durante la celebración de la Semana Santa.

Sheput declaró a la prensa que "la lucha recién empieza, no vamos a claudicar, no vamos a permitir que el sistema de justicia continúe en manos de quien no lo merece", al criticar la votación que aparentemente protegió a Chávarry.

Por su parte, su colega Richard Arce afirmó que "el Congreso ha blindado por séptima vez al fiscal supremo Pedro Chávarry" e invocó a que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, planteé una cuestión de confianza para llevar adelante una reforma política en ese poder del Estado.

Precisamente, durante la sesión de la Comisión Permanente, una movilización ciudadana recorría el centro de Lima rumbo al Parlamento para reclamar la aprobación de la reforma política planteada por Vizcarra y ratificada el año pasado en referéndum.

La Comisión Permanente también rechazó acusar al fiscal supremo Tomás Gálvez por el delito de organización criminal, así como por el delito de tráfico de influencias.

Gálvez también se salvó de ser acusado por el delito de omisión de denuncia y de ser inhabilitado por 10 años en el ejercicio de su función.