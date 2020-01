El Congreso reduce el tamaño de sus comisiones y el Gobierno sólo necesitará otros dos diputados para sumar mayoría

El diseño de las comisiones parlamentarias que se ha analizado este jueves en la Mesa del Congreso, que ha quedado pendiente de que se pronuncie la Junta de Portavoces en una próxima reunión, supone que todos los grupos de menos de 15 escaños tendrán un único representante en la comisión: Esquerra (ERC), Grupo Plural, Ciudadanos, PNV, Bildu y Mixto. Y sólo los cuatro grandes grupos de la Cámara tendrán más de un diputado: 13 del PSOE, 9 del PP, 5 de Vox y cuatro de Unidas Podemos.

Con respecto a la anterior legislatura, tanto el PSOE como Unidas Podemos ven recortada su representación en las comisiones, dado que perdieron escaños en las elecciones del 10 de noviembre, y en cambio el PP y Vox aumentan su presencia tras haber mejorado su resultado electoral.

Pero, en la práctica, el PSOE y Unidas Podemos van a tener cerca el control de las comisiones parlamentarias. Con los 17 votos que suman los partidos del Gobierno de coalición, sólo necesitarán sumar otros dos diputados para alcanzar la mayoría absoluta y no perder votaciones.

DOS VOTOS A ELEGIR ENTRE DOCE PARTIDOS

Y esos dos votos los pueden sacar de un amplio abanico de seis grupos minoritarios (ERC, Plural, Cs, PNV, Bildu y Mixto). Además, entre ellos hay dos grupos heterogéneos que en algunas comisiones estarán representados por formaciones afines al Gobierno de coalición, como Compromís y Más País en el Grupo Plural, o Nueva Canarias, el PRC y Teruel Existe en el Mixto, lo que facilitaría al Ejecutivo ganar las votaciones.

Las votaciones de las comisiones tienen especial relevancia cuando los proyectos legislativos se tramitan con competencia legislativa plena, sin que tengan que pasar por el Pleno del Congreso para dar la última palabra.

En la Diputación Permanente del Congreso en esta XIV Legislatura, en cambio, no se ha reducido el número de diputados, sino que se han mantenido los 68 de la pasada. En este caso, el PSOE y Unidas Podemos también sumarán mayoría absoluta con el voto de otros dos grupos, pero no todos los pequeños sumarán lo mismo: ERC tendrá tres diputados; Ciudadanos, el Grupo Plural y el Mixto dos cada uno (y en estos dos últimos sus representantes no serán del mismo partido, lo que dificulta la negociación); y el PNV y Bildu, uno por cabeza.