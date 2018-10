El Congreso prevé abrir hoy el debate de la reforma para acabar con el veto del Senado a la senda del déficit

La reforma que promovieron el PSOE y Unidos Podemos para acabar con el poder de veto del Senado a la senda de déficit podrá empezar a debatirse en el Congreso una vez que, como se espera, este martes la Mesa de la Cámara de ponga fin al plazo de presentación de enmiendas.

Se trata de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el PSOE y Unidos Podemos registraron en agosto junto con Esquerra Republicana (ERC) y Compromís como paso imprescindible para poder aprobar una nueva senda de déficit y facilitar así la presentación de unos Presupuestos distintos de los del Gobierno del PP.

La iniciativa consiste en una reforma puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir que, en caso de veto del Senado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno, el Congreso pueda levantarlo después por mayoría simple.

EL PP, ÚNICO GRUPO QUE PEDÍA PRÓRROGAS

Una vez que la proposición de ley fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso, se abrió un primer plazo de presentación de enmiendas que acababa el pasado 19 de octubre. El PP pidió una ampliación que fue concedida por la Mesa del Congreso y este martes toca decidir si hay más prórrogas.

Según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias, todo apunta a que esta vez no va a haber más ampliaciones, con lo que los grupos presentarán sus enmiendas y la proposición de ley podrá pasar a la siguiente fase, que es el debate del texto.

Desde Ciudadanos ya dijeron a mediados de octubre que su idea ha sido siempre no poner obstáculos a la tramitación ordinaria de este iniciativa y que su oposición se centró en rechazar tanto su procedimiento exprés como la utilización de una ley ajena para cambiar la de Estabilidad Presupuestaria, lo que el PSOE trató de hacer con una ley sobre violencia machista.

CIUDADANOS AVISA QUE TARDARÁ MESES EN APROBARSE

El partido que preside Albert Rivera, que no se opone a quitar el veto irrevocable del Senado pero que exige una mayoría reforzada de dos tercios en el Congreso para levantarlo, avisa de que la tramitación no ha hecho más que empezar e incluso se atreve a aventurar que la reforma no estará completamente aprobada hasta verano de 2019.

Fuentes de la dirección del Grupo Popular han mostrado su sorpresa por la decisión de Ciudadanos de no sumarse a las prórrogas y avisan de que puede ser el primer paso a unos Presupuestos del tándem de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En todo caso, en el PP aseguran a Europa Press que su grupo tiene ya decidido presentar una enmienda de totalidad a la reforma con un texto alternativo para forzar un nuevo debate en el Pleno del Congreso antes de comenzar a discutir la redacción de la iniciativa, lo que retrasará el inicio de la tramitación al menos un par de semanas más.

El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte tiene anunciada la presentación de su proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 a finales de noviembre de este año, pero se atendrá a la senda de déficit vigente, aprobada por Mariano Rajoy, ya que para entonces la reforma de la Ley de Estabilidad aún estará lejos de estar en vigor.