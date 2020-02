El Congreso mantiene la jornada con Strawberry pese a la queja de Vox

La Mesa del Congreso mantendrá la jornada sobre libertad de expresión y Código Penal impulsada por Más País para este jueves, pese a la queja de Vox por la participación en el encuentro del cantante de Def con Dos, César Strawberry, condenado a un año de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

Así lo ha indicado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, después de la reunión de la Mesa, en la que el diputado de su grupo Ignacio Gil Lázaro ha exigido la cancelación de la jornada por considerar que el partido de Íñigo Errejón pretende presionar con ella al Tribunal Constitucional que esta semana ve el recurso presentado por Strawberry contra su condena.

Espinosa ha recalcado que personas como el cantante de Def con Dos "no deberían estar hablando en el Congreso" y ha acusado a Más País de llevarle a la cámara con "subterfugios y engaños".

Según Vox, Errejón y su compañera de partido Inés Sabanés no incluyeron los participantes en la jornada cuando presentaron su solicitud a la Mesa para celebrarla.

El líder de Más País ha admitido ante los periodistas que cuando recibió la petición de avalar el acto no sabía que éste incluía la intervención de Strawberry, pero ha defendido aún así que no tiene "ningún problema" de que hable en el Congreso "cualquiera que quiera expresar su caso".

"Muchas barbaridades que dicen los señoritos de Vox no me gustan y por eso no pediría prohibirles o ilegalizarles", ha asegurado Errejón, que también se ha mostrado este martes en contra de la reforma del Código Penal para considerar delito la exaltación del franquismo.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido la presencia del cantante en el Congreso por ser el "templo de la palabra" y, aunque ha señalado que no le gusta Def con Dos ni lo que dice Strawberry, "todo el mundo puede venir a explicar su posicionamiento y punto de vista".

El Tribunal Supremo condenó a César Augusto Montaña Lehman, César Strawberry, a un año de prisión por difundir mensajes de burla en Twitter con comentarios alusivos al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara o a los Grapo.