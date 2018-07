El Congreso rechaza el techo de gasto del Gobierno, apoyado solo por el PNV

El Congreso ha rechazado hoy con los votos en contra del PP, Cs, CC, Foro Asturias y UPN y con las abstenciones de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Nueva Canarias, el techo de gasto de 2019 y los nuevos objetivos de déficit del Gobierno, que sólo han sido apoyados por el PSOE y PNV.

El límite de gasto no financiero para 2019 y el Acuerdo de Objetivos de Déficit y Deuda Pública de 2019 a 2021 han sido rechazados por 173 votos, 86 abstenciones y 88 votos a favor.

El rechazo a la nueva senda de consolidación fiscal que había sido aprobada por el Ejecutivo ya no será debatida ni votada en el Pleno del Senado y, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno tiene un plazo máximo de un mes para presentar nuevos objetivos que deben someterse al mismo procedimiento.

Los objetivos que hoy han sido rechazados por el Pleno del Congreso situaban las metas de déficit en el 1,8 % del PIB en 2019, en el 1,1 % en 2020 y en el 0,4 % en 2021, cuando la anterior senda era del 2,2 %, el 0,3 % y superávit, respectivamente.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha admitido hoy que el Gobierno tendrá que presentar una nueva senda de corrección del déficit público y techo de gasto en un mes, tal y como establece la Ley de Estabilidad.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que la negativa del Congreso supone volver a la senda anterior y hurtar los derechos que tienen los españoles, aunque también ha incidido en que no traerán una meta fiscal menos flexible de lo que permite Bruselas, las veces que haga falta para cumplir la ley.

Ha firmado que el Gobierno seguirá trabajando en la elaboración de los Presupuestos de 2019 para intentar llegar a acuerdos y que "cada día los ciudadanos puedan vivir un poquito mejor".

Montero ha recriminado a Unidos Podemos su abstención, porque es un "no" y es "ponerse de perfil", y ha dicho que hay que mantener un equilibrio entre las demandas de los ciudadanos y los compromisos con los socios europeos porque "llevar al ánimo de los ciudadanos cosas que no son reales, que no se pueden hacer, es un fraude".

"No es lo que esperan los ciudadanos de las formaciones progresistas de esta Cámara", ha recriminado a Unidos Podemos, tras insistir en que el Gobierno seguirá adelante para ser capaz de construir una mayoría distinta y traer a las cámaras iniciativas para seguir discutiendo.

Montero ha señalado que el Parlamento "transparenta" las posiciones de cada formación y ha dicho que hoy "era el día en que el Congreso debía mandar un mensaje de esperanza e ilusión, y si el Congreso no lo hace, el Gobierno de este país lo va a seguir intentando".