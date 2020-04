Consejera catalan de Salud exige al Gobierno el informe en que se basa para empezar a desconfinar

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez explicar en qué datos e informaciones se basa para decretar que a partir del lunes los trabajadores de servicios no esenciales vuelvan a trabajar y que, por tanto, empiece a levantarse el confinamiento por el coronavirus.

En una rueda de prensa telemática junto a los consellers de Interior y de Salud, ha reclamado datos "objetivos y contrastados" y ha asegurado que muchos sectores expertos de Catalunya piden al Govern que se mantenga el confinamiento total.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de no asumir responsabilidades si hay rebrotes, trasladando la responsabilidad a empresas y autónomos, porque ha asegurado que el Ejecutivo ha hecho un cambio legislativo en el Real Decreto 13/2020 del 7 de abril en la que "exime de responsabilidad al Gobierno español en caso de nuevos contagios".

"Centralizan competencias y expulsan responsabilidades", según Budó, y ha asegurado que el Ejecutivo no protege a los trabajadores y dictamina que tomen medidas de protección que no pueden garantizar.

Así, ha advertido al Estado: "Si con estas medidas hay un rebrote en Catalunya, los responsables de este rebrote, los responsables de este posible rebrote, serán esas personas que toman las decisiones sin tener en cuenta la opinión de los expertos".

LA FECHA PARA DESCONFINAR

Al preguntársele por que la consellera de Salud ha pedido este sábado por la mañana no desconfinar hasta finales de abril, Budó ha respondido: "No podemos poner datos concretos de si esto podrá ser a finales de abril o no. Lo que tenemos claro es que es una imprudencia levantar el confinamiento el lunes".

La consellera también ha pedido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que explique qué ofrecerá a los trabajadores para garantizarles que no habrá rebrotes de la pandemia, y ha añadido que el lunes hará un mes que los catalanes están confinados en casa, pero que se corre el riesgo de que "todo este sacrificio sirva de poco".

REPARTO DE MASCARILLAS

Budó también ha reprochado que, después del anuncio del Gobierno de dotar a las comunidades para repartir mascarillas en el Metro y tren la próxima semana, nadie se ha puesto en contacto con la Generalitat para explicar cómo lo harán: "Reclamamos al Estado que sea riguroso y responsable, y que diga como piensa hacer este repartimiento".

A preguntas de periodistas, ha descartado que se pueda celebrar la semana que viene el plan de aprobación de los Presupuestos catalanes 2020, porque el dictamen del Consell de Garanties no estará listo, pero ha asegurado que es voluntad del Govern llevarlos a aprobación para disponer del incremento de gasto de 3.000 millones de euros para afrontar los gastos de la pandemia.

MIQUEL BUCH

Durante su comparecencia, el conseller Buch ha informado de que el Gobierno ha respondido negativamente a la petición del Govern de prolongar el confinamiento total, y ha asegurado que les preocupa esta decisión "porque la propuesta de la Generalitat está basada en criterios técnicos, de expertos y científicos".

"Nuestros expertos nos recomiendan que, por muy difícil que sea, tenemos que mantener el confinamiento para preservar el sistema de salud público, la salud de todos y velar por que pase el coronavirus. Pero ahora no es el momento para romper el confinamiento", ha declarado.

Ha reclamado al Gobierno que explique por qué han decidido abrir el confinamiento después de Semana Santa: "Pedimos y exigimos saber cuáles son las medidas que han tomado y en base de qué criterios sanitarios o de expertos las han tomado".

Al ser preguntada por si la Generalitat ha estado a la altura durante esta crisis sanitaria, ha respondido que eso lo juzgará el tiempo y la ciudadanía catalana, pero ha afirmado que el Gobierno central no lo ha estado: "El desorden y la incertidumbre que ha generado el Gobierno no nos están ayudando".

En cuanto a la posibilidad de que la Generalitat desobedeciera la decisión del Gobierno de abandonar el confinamiento total, ha dicho que no pueden hacerlo para no perjudicar a la gente: "¿Cómo podemos pedir a la ciudadanía que no vaya a trabajar si no tiene las garantías absolutas de que no se le echará del trabajo?".