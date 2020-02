Consejera vasca entiende "la inquietud" de los vecinos por el derrumbe de Zaldibar, pero no hay situación de alerta

La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, ha dicho entender "las dudas de los vecinos" y comprende "su inquietud" por la situación generada tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar, pero ha asegurado que "no estamos ante una situación de alerta". Una exposición por un periodo corto de tiempo a unos valores elevados como los obtenidos de dioxinas y furanos no supone un riesgo para la salud", ha asegurado.

En la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento vasco en la que este lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y varios consejeros están informando sobre la gestión del Gobierno Vasco respecto al derrumbamiento del vertedero, la consejera de Salud ha indicado, en cuanto a la respuesta dada, que Emergencias de Osakidetza "estuvo presente desde el primer momento en el lugar del accidente".

Así, ha relatado que "minutos después del desprendimiento del vertedero, se desplazaron al lugar del accidente cuatro ambulancias, el helicóptero de Osakidetza y un furgón especial IMV, preparado para actuar en situaciones de Incidentes con Múltiples Víctimas, que permaneció en el lugar del accidente mientras se realizaban actividades de rescate".

Así mismo, ha indicado que, "desde el primer momento, los recursos de apoyo de equipo médico y psicológico de Osakidetza han estado a disposición de las familias de los desaparecidos, en colaboración con la Cruz Roja", y en la actualidad "cuentan con este apoyo a segundas víctimas de la red asistencial, sí así lo solicitan".

Respecto a la evaluación de los riesgos medioambientales en la salud, ha explicado que, en relación con las aguas, "se evalúa la situación de las vías de drenaje de pluviales y lixiviados del vertedero y se procede al análisis de las fuentes de abastecimiento, de la red de distribución y de los manantiales de la zona".

Murga ha subrayado que "ningún análisis ha mostrado contaminación en el agua de consumo", pero, ante el riesgo de una "posible contaminación de los manantiales", salud pública, "sólo como medida de precaución, aconsejó a los cinco caseríos más próximas al vertedero no usar agua de manantial para el consumo humano, ni para animales ni para la agricultura", y se les está surtiendo agua mediante un camión cisterna.

CALIDAD DEL AIRE

En cuanto a la calidad del aire, Murga ha explicado que, desde el derrumbe, en el laboratorio de salud pública y en las unidades móviles, se han valorado "más de 200 sustancias en el aire", algunas "con muestras tomadas una o varias veces por día y otras muestras captadas de forma continuada durante periodos de tiempo", y se cuantifica su valor medio, "siempre guiado por indicaciones técnicas".

En concreto, ha precisado que los controles se iniciaron el 8 de febrero, y, a partir de ahí, "se mantienen a diario de manera ininterrumpida, obteniéndose datos en parámetros de normalidad". Así, ha indicado que el pasado 10 de febrero "teníamos la confirmación de la ausencia de fibras de amianto y también que no había lindano, y así se han mantenido en análisis sucesivos realizados". También ha señalado que siguen realizando estas determinaciones de sustancias con riesgo en el aire, y ha asegurado que "se mantendrán las mediciones mientras se mantengan las condiciones de riesgo".

Además, ha señalado que, "con el objetivo de ser lo más exhaustivos y rigurosos posible", y ante la presencia el pasado sábado de un incendio "persistente de compuestos que estaban por determinar", se decidió hacer mediciones de dioxinas, furanos y PCB.

Según ha precisado, se trata de un análisis "complejo" para el que "muy pocos laboratorios están acreditados". El Departamento de Salud optó por el CSIC en Madrid, ha explicado, para indicar que la realización del análisis, y, en consecuencia, recibir los resultados de muestras enviadas, "supone al menos 4 o 5 días sucesivos y laborales".

Murga ha señalado que "para tomar la muestra de aire y analizar dioxinas, furanos y PCB" se instaló un captador en Ermua que recogió muestras de aire durante el domingo día 9. En concreto, se tomó una muestra de 24 horas, "coincidiendo con fuego en el vertedero de alta intensidad". Esta muestra del día 9, se envió el lunes 10 y se recibieron los resultados el viernes 14 a primera hora de la tarde, "presentando valores elevados las dioxinas y furanos" y "valores normales el PCB", ha detallado.

Tras conocer los resultados, se convocó a un grupo de expertos y se llegó a un consenso sobre las recomendaciones para la población desde el punto de vista de Salud pública, "siempre desde el punto de vista de la precaución y la máxima cautela", ha afirmado.

Murga ha indicado que el captador de Ermua de dioxinas, furanos y PCB ha seguido cogiendo muestras toda la semana pasada, que ya han sido enviadas al CSIC para ser analizadas y está previsto el resultado para este jueves.

Tras conocer este pasado viernes que los parámetros de dioxinas y furanos estaban "elevados", se amplió el número de puntos en los que se recogen estas muestras, incorporando dos nuevos puntos adicionales de captación de muestras en Eibar y en el barrio Eitzaga de Zaldibar. Murga ha dicho que "ayer mismo se volvieron a enviar a Madrid las nuevas muestras recogidas en los tres puntos señalados durante el sábado y domingo, estando previsto que conozcamos los resultados a finales de semana".

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

En relación con la información a la población, Murga ha destacado que "hemos estado y estamos en contacto permanente con los alcaldes de Ermua, Eibar y zaldibar", y también han participando "en todas aquellas reuniones de vecinos o agentes sociales en las que se ha solicitado nuestra presencia".

En ese sentido, ha indicado que se han propuesto nuevos encuentros a lo largo de esta semana y ha asegurado que desde el Departamento de Salud y Osakidetza siguen "dispuestos a seguir informando y manteniendo las reuniones que se consideren".

Murga ha asegurado que entienden "las dudas de los vecinos" y comprenden "su inquietud". "Sabemos mejor que nadie que con la salud no se juega y les puedo garantizar que hemos actuado y seguiremos actuando desde la responsabilidad, con rigurosidad y con transparencia, como siempre lo hemos hecho", ha manifestado.

La consejera ha insistido en que, "en el mismo momento en el que se ha dispuesto de una información que mostraba un parámetro de riesgo, en concreto los niveles de dioxinas y furanos, se ha procedido a su valoración rigurosa por expertos y a dar información pública", y ha remarcado que "una exposición por un periodo corto de tiempo a unos valores elevados como los obtenidos de dioxinas y furanos no supone un riesgo para la salud".

No obstante, ha dicho que "no hay un límite definido a partir del cual se puede decir que son perjudicial para la salud estos compuestos" y, por lo tanto, "hay que aplicar el principio de precaución, es lo que hemos hecho". "Basados en que no conocemos cuanto tiempo va a permanecer el fuego activo, promovemos reducir la exposición de las personas a estas sustancias con medidas sencillas, pero también es preciso remarcar que no estamos ante una situación de alerta", ha afirmado, para reconocer que se han basado "únicamente en los valores medidos de Dioxinas y Furanos durante un día y que los hemos conocido cinco días más tarde".

El Departamento de Salud continuará realizando "un control exhaustivo de las condiciones del agua y del aire", y dará a la ciudadanía las recomendaciones preventivas y de seguimiento "apropiadas a cada situación", porque su objetivo "ha sido, es y seguirá siendo velar por la salud de las personas".