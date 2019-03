Consejero catalán de Administración Pública defiende que los lazos amarillos no son "un símbolo partidista"

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defendido este miércoles que los lazos amarillos no son "un símbolo partidista", sino que son una muestra de "represión de derechos fundamentales".

En un desayuno informativo, Puigneró ha adelantado que la Generalitat dará una respuesta próximamente al requerimiento de la Junta Electoral Central de retirar todas las banderas esteladas y lazos amarillos de los edificios públicos con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril.

"Hay mucha gente que se siente identificada, no identificada con ningún partido político en concreto; por lo tanto, si no identifica un partido político en concreto, no es un símbolo partidista, es un símbolo de defensa de los derechos humanos y fundamentales", ha defendido el consejero.

Por ello, ha pedido a las instituciones estatales "salir de esta locura de querer prohibir el amarillo y lo que representa el amarillo". "Está haciendo el ridículo", ha aventurado.

El encuentro informativo en el que Puigneró ha sostenido esta postura estaba previsto para el pasado 13 de febrero, pero fue pospuesto dado que coincidía con el inicio del juicio del Procés que se está celebrando en el Tribunal Supremo.

En este sentido, el consejero ha augurado que "la justicia vendrá del extranjero". "Para muchos aún somos 'el problema catalán', cuando nos tendrían que ver como la salvación democrática de España", ha esgrimido insistiendo en que la solución llegará de la mano "del diálogo, la negociación y la mediación internacional".

En cualquier caso, ha asegurado que el Govern "seguirá haciendo política, luchando por los derechos civiles y por el futuro de las nuevas generaciones", para lo que ha remarcado que tienen un papel fundamental las nuevas tecnologías.

Según ha apuntado, Cataluña está trabajando para afrontar la revolución digital y dispone de los ingredientes para liderarla, aunque no tenga todas las herramientas para ello: "El Estado español está anclado en la era analógica", ha criticado.

RETORNO PUIGDEMONT

Preguntado por el posible retorno del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de las elecciones europeas, Puigneró lo ha celebrado y ha recalcado que el debate se tiene que centrar en que se le garanticen sus derechos políticos.

"Creo que ya hemos visto que los derechos políticos no están garantizados en España. Ahora tenemos que ver si están garantizados en Europa. Europa se la juega con este tema", ha indicado el consejero.

Puigneró ha señalado que puede que "algunos se lleven una sorpresa" en referencia a que en estos comicios hay circunscripción única en España y que el expresidente catalán podría ser votado fuera de Cataluña. "El presidente Puigdemont representa en estos momentos la voluntad y el que es el principio de los derechos políticos", ha recalcado.