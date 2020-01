Consejero vasco de Hacienda cree que hay que modificar Reforma Laboral, pero con "precaución" y no en su totalidad

"No digo que se deba reformar todo, dejar todo patas arriba e iniciar un nuevo marco, sino reformar aquellas cuestiones que eviten la precariedad porque eso no le gusta a nadie, ni a los trabajadores, ni a los empresarios, ni al Gobierno. Es importante ver lo que ha funcionado y lo que no", ha explicado Azpiazu en un desayuno informativo de Executive Forum.

Desde su punto de vista, La Reforma Laboral también ha dejado "cosas memorables" y por eso, ha insistido en que su modificación hay que hacerla "concierta precaución y cierta calma". Para ello, ha aconsejado al Gobierno que se tome un tiempo para analizarla bien, aunque tampoco ha querido entrar en su agenda ya que es "una decisión del Ejecutivo".

Otras de las medidas del Gobierno de coalición que el consejero vasco ha pedido "observar con precaución" es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) puesto que hay que ser "conscientes" de que "no afecta de la misma manera" en todos los ámbitos territoriales. Como ejemplo, ha puesto su comunidad autónoma, al considerar que no afectaría "igual" a Euskadi que a Andalucía ya que en la primera es "difícil" encontrar salarios "que estén por debajo del SMI" y por tanto, no se notaría tanto la subida como en la comunidad andaluza.

Por eso, Azpiazu ha recalcado que es importante gestionar la subida salarial mínima "con cuidado y analizando sus condiciones". "Es verdad que hay que ir adoptando medidas de subida salarial porque la gran crisis ha dejado una situación de precariedad y desigualdad, pero creo que hay que hacerlo con cuidado y sabiendo dónde puede hacer más daño o no", ha señalado.

Por último, Azpiazu también ha pedido al Gobierno "precaución" con la reducción en impuestos, en especial en el Impuesto de Patrimonio ya que, desde su punto de vista, hay que reducirlo pero, a la par, pensar cómo "compensar" su recaudación.

"Creemos que es bueno que se paguen menos impuestos, pero hay que tener un progresivo en el sistema tributario. Por eso, en el caso de que se quite el Impuesto de Patrimonio hay que compensar de alguna manera que no merme la capacidad de recaudación", ha apuntado después de asegurar que aún así Euskadi tiene un tipo de patrimonio "bajo" y que está "limitado" con el impuesto de la renta.