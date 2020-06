Consejero Madrid critica la miserable actuación de Iglesias: "Se borró de lo que pasaba para luego criminalizar"

Así lo ha espetado en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la diputada del PSOE Pilar Sánchez Acera, que le ha afeado la falta de coordinación entre su Área y la Consejería de Políticas Sociales y ha acusado al Ejecutivo madrileño de ser el "más indigno".

Escudero ha defendido el trabajo conjunto entre consejerías y ha reiterado que se han celebrado hasta 21 reuniones de coordinación. "Las intervenciones de la Consejería de Sanidad en las residencias no se reducen a la pandemia o a la publicación de la orden, sino que son una práctica habitual por parte de los profesionales de Atención Primaria y de los Geriatras de Enlace de los hospitales. Antes, durante y, lo serán, después de la crisis", ha apuntado.

En este punto, se ha mostrado sorprendido porque desde el PSOE "únicamente muestren su interés por la coordinación entre consejerías de un mismo gobierno", y no pregunten si consideran "si ha existido entre el Gobierno de la Nación y las comunidades, teniendo en cuenta que se encuentran ustedes al frente del mando único".

El titular de Sanidad ha criticado que el Ejecutivo ha criticado que se les dejase "sin materiales de protección en los momentos más cruciales de la pandemia, durante más de 9 días, con el pretexto de una compra centralizada que nunca se produjo".

También ha afeado que les enviaran "unos test que no habían probado" y que, si su consejería "no hubiera comprobado su calidad, hubieran puesto en peligro a pacientes y profesionales".

Escudero ha criticado que se les remitiese, además, material defectuoso o se faltase "a la verdad diciendo que se han entregado determinadas cantidades de material cuando no han aportado ni una quinta parte lo que necesitaban los profesionales".

Asimismo, ha hecho hincapié en "la denegación arbitraria de un cambio de fase". "Con el agravante además de que preparan un informe ex professo para la Comunidad de Madrid ante el anuncio de un recurso, y se lo remiten antes a un medio de comunicación que a la propia Consejería de Sanidad, ha remachado.

El consejero regional ha hablado además de la "miserable" actuación de Iglesias, "que se borró de lo que pasaba en los centros para luego criminalizar un día sí y otro también a este Gobierno y a sus profesionales". Para Escudero, lo que ha hecho el Gobierno ha sido "atacar a Madrid para tapar su nefasta gestión".

"No creo que estén ustedes en condiciones de sacar pecho ni de dar lecciones a nadie. Y menos aún en materia de coordinación durante esta crisis sanitaria. Su Gobierno siempre ha ido al rebufo de las actuaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid. No querían actuar, y lo hicieron porque Madrid apretó el acelerador. A mí no tiene que contármelo nadie, porque lo he vivido en primera persona", ha manifestado, al tiempo en el que ha lanzado que "lecciones, las justas".