Consejero del PP lamenta la exclusión por el colectivo que busca la inclusión

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes en funciones, Jaime de los Santos, ha señalado este sábado en la manifestación del Orgullo 2019 que le entristece que "se excluya desde el colectivo que busca la inclusión".

Los organizadores del Orgullo 2019 no han permitido llevar carroza al PP y a Ciudadanos en la manifestación por sus pactos con la ultraderecha que plantea un retroceso en los derechos del colectivo LGTBI.

En declaraciones a los periodistas, De los Santos ha instado a los colectivos a "trabajar para que aquellos que están equivocados tengan menos argumentos y, sobre todo, más cultura de la igualdad, desde la inclusión; no se puede excluir a nadie".

"Soy gay; he tenido que vivir una adolescencia en la que se me excluía por ser gay y que, en ocasiones, por estar formando parte de un Gobierno del PP -que representa a todos los madrileños porque esa es la base de la democracia- se me excluya, me entristece; lo que no hace es quitarme las ganas y la energía de estar aquí hoy", ha indicado el consejero.

Ha apuntado que la irrupción de Vox en la vida política es la consecuencia directa de la democracia, de unas elecciones generales y de unas elecciones autonómicas y municipales, que han reflejado lo que han querido los ciudadanos.

"Los políticos no tenemos nada mejor que hacer que sentarnos para llegar a acuerdos y para seguir peleando por lo que realmente importa, que es hacer un mundo mejor", ha remarcado.

En Madrid, ha recordado, la ciudadanía lleva 41 años saliendo a las calles para "defender los derechos de todos, porque defender al colectivo LGTBI es defender la igualdad y los derechos de toda la ciudadanía".

Ha celebrado que "vivimos en el país más igualitario del mundo y en la región más libre, con las leyes más avanzadas de todo el mundo, y observantes para que no se dé ni un paso atrás y para que sigamos siendo no solamente un ejemplo, sino un espejo en el que otros quieren mirarse".

En su opinión, ha sido "un acierto que en esta ocasión la cabecera esté protagonizada por los mayores, por los silenciados dentro del colectivo silenciado históricamente" y que se haya sacado a los políticos de la cabecera.

"Los políticos tenemos que asegurar la igualdad y los derechos en las asambleas, en aquellos lugares donde se legisla y desde donde se hace que cada vez se avance más en la igualdad y en la consecución de derechos, lo que no quita que tengamos que estar también aquí para reivindicar todo lo que se ha hecho y para seguir trabajando por un futuro aún mejor", ha aseverado.