El Consejo de Europa estudiará la situación de los menores inmigrantes en España

El representante especial del secretario general del Consejo de Europa sobre migraciones y refugiados, Tomas Bocek, visitará España desde el domingo hasta el 24 de marzo para estudiar los centros de acogida de inmigrantes y refugiados, especialmente para menores.

Bocek visitará los centros temporales para inmigrantes y los de acogida para menores de Ceuta y Melilla, así como los centros de detención y de acogida a refugiados de Murcia, Valencia y Madrid.

Además, mantendrá encuentros con el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, representantes oficiales de las distintas administraciones y dirigentes de organismos internacionales y ONG.

El objetivo de la visita es recoger información sobre la situación de los inmigrantes y refugiados en España. Más adelante, elaborará un informe con recomendaciones al Consejo de Europa para ayudar a España a enfrentarse "a los flujos migratorios crecientes".

Según Bocek, "las llegadas y demandas de asilo se han duplicado en España".

Uno de los retos más importantes se encuentra en Ceuta y Melilla, donde "un cierto número de niños vive en la calle".

En declaraciones a Efe, el diplomático checo aseguró que pretende analizar "el acceso a las solicitudes de asilo y su duración, la capacidad de acogida y, en particular, la situación de los menores no acompañados".

La educación, la información y la integración en general serán objeto de estudio en la visita del representante del Consejo de Europa.

Bocek analizará las particularidades de España, tras haber realizado visitas a Grecia, Macedonia, Turquía, Francia (en especial a la ciudad de Calais), Italia, Serbia y Hungría.

Afirmó que la situación de los menores "es preocupante en todos los países que he visitado", por lo que "quiero ver en España cuál es el sistema de tutoría y si es eficaz, algo fundamental para que los menores no acompañados no se sientan abandonados".

Así, añadió, "si veo buenas prácticas, me gustaría que se aplicaran en otros países".

Un informe publicado recientemente por Bocek, tras dos años de mandato, estableció cuatro prioridades para 2018 y 2019: la protección de los menores, la integración, el seguimiento de las recomendaciones y la cooperación internacional.